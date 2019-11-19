19 ноября 2019 года

На портал госуслуг добавят «окно» для жалоб

Единый портал государственных и муниципальных услуг дополнят новым сервисом — «окном» для жалоб граждан и юрлиц в различные органы власти. Пользователи смогут отслеживать процесс рассмотрения своего заявления.

Создание «единого цифрового окна» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные организации предусмотрено постановлением правительства от 18 ноября 2019 г. № 1467, сообщает корреспондент Fishnews.

Добавление на «Госуслуги» новых функций обсудили на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев с вице-премьерами.

«Будет единое цифровое окно, работающее по принципу: где бы человек ни обратился с жалобой, если мы его идентифицировали как пользователя ЕПГУ, мы будем видеть это обращение», - доложил заместитель председателя правительства Максим Акимов.

Fishnews