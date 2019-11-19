19 ноября 2019 года

Итуруп отличился уловами лосося

Рыбаки Итурупа в этом году выловили 19 тыс. тонн горбуши – это основной объем по Сахалинской области. Кеты на курильском острове взяли 25 тыс. тонн.

Лососевая путина на Итурупе отличилась уловами. Из 28 тыс. тонн горбуши, пойманной в Сахалинской области, на долю этого острова приходится 19 тыс. тонн, рассказал Fishnews руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Из этого объема 17 тыс. тонн выловила компания «Курильский рыбак».

Максимальный вылов кеты из территорий Сахалинской области также приходится на Итуруп – 25 тыс. тонн при общей добыче по региону в 45,5 тыс. тонн. Глава агентства обратил внимание, что суммарные объемы кеты превысили вылов горбуши.

Fishnews