20 ноября 2019 года

У саудитов большие планы по креветке

Производство креветки в Саудовской Аравии собираются нарастить до 200 тыс. тонн в год к 2025 г. Несмотря на нынешний спад, в королевстве ожидают большого притока инвестиций в марикультуру.

Рост показателей должен произойти в рамках анонсированной ранее программы по развитию аквакультуры. Королевство намерено направить 400 млн долларов для увеличения объемов выращивания морепродуктов в стране до 600 тыс. тонн в год к 2025 г., пишет Undercurrent News.

Советник Саудовского аквакультурного общества Хайдар Аль Сахтоут отметил, что в нынешнем году ожидается падение производства креветки до 50 тыс. тонн (в 2018 г. – 64 тыс. тонн), но тренд роста является долгосрочным. По словам представителя организации, ожидаются большие инвестиции в отрасль, в том числе иностранные.

Власти намерены сделать сертификацию по системе Best Aquaculture Practices обязательной для всех производителей креветки со следующего года. Также Саудовская Аравия развивает строгие меры биологической безопасности, заявил Хайдар Аль Сахтоут.

Как сообщает корреспондент Fishnews, практически все креветочные хозяйства в королевстве расположены вдоль южных берегов Красного моря. Отрасль сформирована из крупных вертикально интегрированных проектов, которые включают заводы по производству кормов, рыбоводные заводы, фермы и перерабатывающие мощности.

Undercurrent News обращает внимание, что сейчас в Саудовской Аравии выращивают только белоногую креветку (ваннамей), полученную из особого свободного от патогенов маточного стада из Таиланда.

Fishnews

