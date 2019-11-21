21 ноября 2019 года

Россельхознадзор указал на «чудеса» с икрой в «Меркурии»

Россельхознадзор в Приморье и Сахалинской области проанализировал работу участников оборота лососевой икры в системе ветсертификации «Меркурий». По итогам проверки ведомство заявило о случаях внесения во ФГИС ложных сведений.

Мониторинговая группа управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провела анализ данных по производству и перемещению красной икры, внесенных в систему «Меркурий». Охвачено было 37 предприятий Приморья и Сахалинской области, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

По результатам мониторинга возбуждены административные дела в отношении 8 организаций – по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Регистрация уполномоченных лиц этих предприятий в «Меркурии» аннулирована.

По информации ведомства, основной способ внесения в систему ложных данных – это корректировка информации о продукции через функцию инвентаризации. Нарушения, отметили в Россельхознадзоре, серьезные – увеличение объемов продукции, изменение наименования и вида продукции, дат выработки и сроков хранения.

В отношении двух предприятий проводятся документарные проверки. Причина для претензий контролеров – нормы выхода готовой продукции не соответствовали Бассейновым нормам выхода зернистой икры тихоокеанских лососей: использовался коэффициент выхода готовой продукции 1 вместо 0,65 – 0,54 для зернистой баночной икры, изготавливаемой из ястыков.

«Мониторинг работы участников оборота лососевой икры в системе «Меркурий» продолжается. Это масштабная работа, связанная с анализом десятков тысяч электронных ветеринарных сопроводительных документов. В отношении предприятий, допускающих нарушения в процессе производства и перемещения икры, будут приниматься меры административного реагирования», – подчеркнули в управлении.

Fishnews