21 ноября 2019 года

К осетровым браконьерам нагрянули силовики

В Астраханской области пограничники, сотрудники регионального УФСБ и полицейские задержали группу подозреваемых в незаконной добыче, переработке и продаже осетровых. Изъято свыше 800 кг рыбы, около 10 кг черной икры, ущерб предварительно оценили более чем в 10 млн рублей.

В результате рейдов установлено несколько мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции. Так, в Трусовском районе Астрахани в частном секторе располагались перерабатывающий цех и гаражное помещение для хранения свежей и охлажденной рыбы.

Переработка рыбы велись в кустарных антисанитарных условиях, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. По его информации, в дальнейшем деликатесная продукция реализовывалась в одной из торговых точек на продовольственном рынке «Селенские Исады».

По всем эпизодам незаконной добычи и оборота особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов возбуждены уголовные дела. В ходе предварительного расследования установлена взаимосвязь всех выявленных фактов. Предположительно, группа состояла из пяти человек, роль каждого из подозреваемых планируют установить в ходе следствия.

Материалы трех уголовных дел переданы в полицию для рассмотрения вопроса об их объединении в одно производство. Преступные деяния предполагается переквалифицировать по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой).

Fishnews