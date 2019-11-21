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В Астраханской области задержали группу подозреваемых в незаконной добыче, переработке и продаже осетровых. Кадр оперативной съемки

К осетровым браконьерам нагрянули силовики

В Астраханской области пограничники, сотрудники регионального УФСБ и полицейские задержали группу подозреваемых в незаконной добыче, переработке и продаже осетровых. Изъято свыше 800 кг рыбы, около 10 кг черной икры, ущерб предварительно оценили более чем в 10 млн рублей.

В результате рейдов установлено несколько мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции. Так, в Трусовском районе Астрахани в частном секторе располагались перерабатывающий цех и гаражное помещение для хранения свежей и охлажденной рыбы.

Переработка рыбы велись в кустарных антисанитарных условиях, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. По его информации, в дальнейшем деликатесная продукция реализовывалась в одной из торговых точек на продовольственном рынке «Селенские Исады».

По всем эпизодам незаконной добычи и оборота особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов возбуждены уголовные дела. В ходе предварительного расследования установлена взаимосвязь всех выявленных фактов. Предположительно, группа состояла из пяти человек, роль каждого из подозреваемых планируют установить в ходе следствия.

Материалы трех уголовных дел переданы в полицию для рассмотрения вопроса об их объединении в одно производство. Преступные деяния предполагается переквалифицировать по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные организованной группой).

Fishnews

  • В Астраханской области задержали группу подозреваемых в незаконной добыче, переработке и продаже осетровых. Кадр оперативной съемки
  • Цех браконьеров нашли в Трусовском районе Астрахани в частном секторе. Кадр оперативной съемки
  • В гаражном помещении хранилась свежая и охлажденная рыба. Кадр оперативной съемки
  • Копчение и вяление рыбы велось в кустарных антисанитарных условиях. Кадр оперативной съемки
  • Предположительно группа состояла из пяти человек. Кадр оперативной съемки
  • Рейды провели пограничники, сотрудники регионального УФСБ и полицейские. Кадр оперативной съемки
  • Браконьерская продукция реализовывалась на продовольственном рынке «Селенские Исады». Кадр оперативной съемки
  • Кроме осетрины правоохранители изъяли около 10 кг черной икры. Кадр оперативной съемки
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