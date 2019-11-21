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Ученые отследили изменения выхода икорной продукции на «красной» путине. Фото пресс-службы ТИНРО

Выход икры на «красной» путине мониторят ученые

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) отследили изменения выхода икорной продукции на камчатских заводах. По итогам исследований установленные нормы скорректируют.

О работе по технологическому нормированию ястыков и зернистой икры в лососевую путину 2019 г. специалисты рассказали на заседании секции Ученого совета ТИНРО. В институте подчеркнули, что эти исследования – важная часть научного обеспечения промысла: они позволяют более рационально управлять производством.

По данным филиала, вылов лососей на Камчатке составил около 380 тыс. тонн, на Сахалине рыбаки взяли 76,4 тыс. тонн, в Хабаровском крае – 27,8 тыс. тонн, в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Приморском крае суммарно добыто около 16 тыс. тонн.

Научный сотрудник Анна Антосюк рассказала, что для установления объективных норм выхода икры специалисты проводили мониторинг на рыбоперерабатывающих предприятиях Камчатки. Также анализировались данные по навеске рыбы, средней массе ястыка и выходу икры на востоке и западе края от КамчатНИРО.

Исследования показали, что выход ястыков различался даже в пределах одного района, в зависимости от рек и расположения рыбопромысловых участков. Кроме того, большую роль играет модернизация технологий переработки и использование современного оборудования, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

«Производственный процесс на некоторых предприятиях построен таким образом, что сначала происходит выемка ястыков, а затем дальнейшая разделка рыбы, – отметила Анна Антосюк. – При такой последовательности ястыки не смешиваются с внутренностями, не происходит обсеменение микроорганизмами, меньше ослабляется оболочка зерна, что приводит к уменьшению потерь при проведении последующих технологических операций».

В случаях, когда по подобным объективным причинам выход продукции отличается от бассейновых норм, для предприятий разрабатываются индивидуальные нормы, обратили внимание в филиале.

Проведенные исследования позволили скорректировать нормы выхода икры и ястыков. После обобщения соответствующие изменения для горбуши, нерки и кижуча Западной Камчатки будут внесены в очередной сборник бассейновых норм. Специалисты продолжат сбор данных по остальным районам промысла тихоокеанских лососей.

Fishnews

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