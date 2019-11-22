22 ноября 2019 года

Группа «Норебо» заложила четвертый траулер «капитанской» серии

На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прошла закладка четвертого морозильного траулера-процессора для группы «Норебо». Важной особенностью этой серии судов будет полная переработка сырья и безотходное производство.

Заказчиком судна выступает АО «Мурманский губернский флот» (входит в группу «Норебо»). Четвертый в серии морозильный траулер-процессор проекта 170701 получил имя в честь заслуженного работника рыбного хозяйства России Льва Брейхмана, который много лет проработал капитаном на промысловых судах мурманского флота и добивался со своими экипажами высоких уловов, сообщили Fishnews в пресс-службе «Норебо».

По словам гендиректора АО «МГФ» Андрея Гуляева, новые суда повысят эффективность использования уловов водных биоресурсов, поскольку строятся с прицелом на безотходное производство. «Уже сегодня в составе рыбопромыслового флота «Норебо» есть судно с аналогичным типом корпуса, – указал он. – Опыт его эксплуатации говорит о высоких мореходных качествах и повышенных показателях устойчивости даже в сложных погодных условиях Арктики».

Судно «Капитан Брейхман» компания планирует использовать на промысле донных видов рыб в Северной Атлантике. Траулер-процессор сможет производить до 40 тонн филе из трески и пикши или до 60 тонн мороженой разделанной продукции в сутки. На судне будет возможность выпускать консервы из печени трески и рыбную муку – это позволит полностью задействовать отходы производства. Морозильные мощности рассчитаны на 100 тонн готовой продукции в сутки. Сдача траулера в эксплуатацию намечена на 2022 г.

Представители «Северной верфи» отметили, что новые суда будут полностью соответствовать современным требованиям по безопасности и экологичности. Для этого в процессе строительства завод активно взаимодействует со специалистами «Норебо», проектантом судна – компанией «Наутик Рус» и Российским морским регистром судоходства (РС).

«Новые траулеры проекта 170701 будут оснащены холодильными установками с натуральным хладагентом – аммиаком», – рассказал начальник управления классификации РС Сергей Шишкин. По его словам, природные хладагенты являются альтернативой как гидрохлорфторуглеродам, холодильные установки с которыми запрещается применять на новых судах уже с 1 января 2020 г., так и гидрофторуглеродам, решение о поэтапном сокращении которых – к 2030 г. – уже вводит ряд европейских стран.

Серия траулеров-процессоров неограниченного морского плавания для группы «Норебо» будет состоять из десяти судов. Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. По плану, шесть судов будут работать в Северном бассейне, еще четыре – в Дальневосточном.

Fishnews