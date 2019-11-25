25 ноября 2019 года

Минтая в анклаве Берингова моря еще мало для промысла

Мораторий на промысел минтая в центральной части Берингова моря продлен на 2020 г. Наука отмечает рост запаса в анклаве, но объемы пока ниже уровня, при котором можно будет возобновить добычу.

В 24-й раз прошла виртуальная конференция стран-участниц Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части Берингова моря. В этом году созывающей стороной в порядке очередности выступила Россия. Отечественную делегацию возглавил начальник управления Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, доктор биологических наук Александр Глубоков.

В работе конференции приняли участие 44 представителя стран – участниц конвенции: Республики Корея, Польши/ЕС, России, Соединенных Штатов и Японии. Предметом обсуждения были запасы минтая в центральной части Берингова моря, подсчитанные на основе данных российских и американских исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, стороны отметили наблюдающийся в последние годы рост запаса. Однако его величина остается ниже уровня, при котором может быть возобновлен промысел в анклаве Берингова моря.

В этой связи мораторий на добычу минтая в центральной части Берингова моря продлен на 2020 г. Сохранение режима моратория будет способствовать устойчивому состоянию прибрежных запасов минтая, в том числе в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне РФ, отметили в институте.

Планируется, что следующая виртуальная конференция будет созвана США в октябре-ноябре 2020 г.

Fishnews