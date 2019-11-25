25 ноября 2019 года

Дельфинов Черного моря посчитали с неба

Специалисты подвели итоги авиаучета китообразных в Черном море – экспедиции «Полеты с дельфинами». Ученые встречали всех трех млекопитающих-эндемиков, чаще всего попадались афалины.

Съемки велись с самолета-амфибии Ла-8 у российского побережья Кавказа (от Керченского пролива до Адлера) с удалением в море до 200 км. Оператором проекта выступил фонд «Чистые моря», научную часть осуществляла команда ведущих специалистов по млекопитающим Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, за шесть дней полетов обследована акватория площадью более 48 тыс. кв. км, общая длина маршрута составила 3195,8 км. Ученым удалось зафиксировать все три вида млекопитающих, обитающих в Черном море. Чаще всего отмечали афалин: более 402 особей за 124 встречи. На втором месте – дельфины-белобочки: за 92 встречи – около 560 экземпляров. Реже всего попадалась морская свинья (азовка) – 16 особей. Однако, по словам ученых, о сокращении численности этих животных речи не идет, так как полеты проходили далеко от береговой полосы – привычного места нагула морских свиней.

За время экспедиции в Черном море было обнаружено много мусора: как отдельно плавающих объектов (веревок, буев, пластика, кусков рыболовных сетей), так и скоплений. Наиболее значительные концентрации отходов отмечены в районе восточного центрального водоворота и на удалении около 50-60 км от побережья.

«Общую картину состояния популяции китообразных Черного моря мы получим после того, как наши данные соединят с информацией из исследований других стран черноморского побережья. Работа продолжается. Надеемся, что авиаучет «Полеты с дельфинами» станет ежегодной традицией», - прокомментировал генеральный директор фонда «Чистые моря» Василий Богословский.

Международная акция организована в рамках Соглашения по сохранению китообразных в Черном и Средиземном морях, а также прилегающей области Атлантики (ACCOBAMS) и проекта «Улучшение мониторинга окружающей среды в Черном море» (EMBLAS plus). В этом году Россия присоединилась к программе впервые.

Fishnews