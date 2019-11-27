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Создание электронной карты рыбоводных участков утвердили на заседании регионального проектного комитета. Фото пресс-службы правительства Архангельской области

Аквафермерам Поморья хотят облегчить выбор водоемов

В Архангельской области собираются нанести на электронную карту водоемы, перспективные для аквакультуры. Планируется, что такой интернет-ресурс поможет привлекать инвестиции в региональное рыбоводство.

Объем финансирования проекта составит чуть более 8,4 млн рублей. «Все перспективные рыбоводные участки еще до размещения информации о них на портале ГИС «Земля» будут изучены специалистами. Будут даны ответы на вопросы: пригоден ли водоем для выращивания рыбы и достаточно ли развита инфраструктура территории, чтобы создать такого рода бизнес», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова отметила, что сдерживающим фактором для бизнеса является необходимость уже на первоначальном этапе вкладывать значительные средства в исследование водоема. Планируется, что комплексное изучение перспективных рыбоводных участков во всех районах позволит инвесторам фактически получить площадки «под ключ».

По информации областного правительства, такая работа уже ведется: с 2017 г. за счет средств регионального и федерального бюджетов эксперты обследовали водоемы Приморского, Холмогорского, Онежского и Няндомского районов.  В результате бизнесу готовы предложить 18 участков с расчетным объемом выращиваемой форели порядка 6,6 тыс. тонн.

Fishnews

  • Создание электронной карты рыбоводных участков утвердили на заседании регионального проектного комитета. Фото пресс-службы правительства Архангельской области
  • Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА Фото пресс-службы правительства региона
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