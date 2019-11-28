28 ноября 2019 года

Трафик черной икры хотели наладить с Амура на Кубань

В Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанут двое жителей Краснодарского края. Им инкриминируют скупку у браконьеров икры осетровых для перепродажи на родине, а также попытку дачи взятки следователям.

Мужчин обвиняют в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных «краснокнижных» водных биоресурсов), а также частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, обвиняемые прибыли из Краснодарского края в Комсомольск-на-Амуре с целью скупки у браконьеров партий черной икры, транспортировки деликатеса к себе на родину и дальнейшей продажи.

«Злоумышленники арендовали моторную лодку, автомобиль УАЗ, два гаражных бокса, которые оборудовали морозильными камерами. Для реализации преступного плана мужчины выезжали в Комсомольский, Ульчский, Николаевский районы, встречались с местными жителями, приобретали у них незаконно добытую икру рыб осетровых видов, затем доставляли ее в город Комсомольск-на-Амуре для дальнейшей транспортировки на запад страны», - рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным правоохранителей, в ходе обысков у злоумышленников изъято 800 кг черной икры. Обвиняемые вину не признали, со следствием не сотрудничали. Мерой пресечения стало заключение под стражу.

В следственном комитете отметили, что один из задержанных предлагал 5 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение к уголовной ответственности, но они отказались от взятки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Fishnews