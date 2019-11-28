28 ноября 2019 года

Филиппины и Южная Корея расширят сотрудничество в рыбном хозяйстве

Меморандум о взаимопонимании в области рыболовства подписали Республика Филиппины и Южная Корея. Они намерены расширять торговлю рыбопродукцией, сотрудничать в науке и подготовке специалистов, стимулировать инвестиции.

Государства также собираются ежегодно проводить заседания совместной комиссии в области рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. До сих пор между странами существовали договоренности только в области морской безопасности и развития портов.

В Минсельхозе Филиппин отметили, что Южная Корея - растущий рынок для рыбы и морепродуктов, особенно дорогостоящих. С 2016 г. экспорт такой продукции в Южную Корею растет в среднем на 17% в год, в 2018 г. стоимость поставок составила 28 млн долларов. В основном экспортируются тунец, морское ушко, трепанг, осьминоги, креветки, морские водоросли и каррагинан (пищевые добавки из красных водорослей), пишет филиппинский портал Business Mirror.

В 2017 г. объем производства рыбы и морепродуктов на Филиппинах составил 1,89 млн тонн, по этому показателю страна находилась на 12 месте в мире. При этом на долю аквакультуры приходилось 820 тыс. тонн (10 место).

Fishnews