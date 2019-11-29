29 ноября 2019 года

Освоение Мирового океана простимулируют льготными кредитами

Минсельхоз рассматривает возможность применения в рыбной отрасли механизмов господдержки, аналогичных льготному кредитованию для сельхозпроизводителей. По мнению регулятора, это повысит инвестиционную активность бизнеса.

Минсельхозом формируются и реализуются меры финансовой и нефинансовой господдержки для развития рыболовства в Мировом океане, заявил на заседании Научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации статс-секретарь – замминистра Иван Лебедев.

«Если посмотреть на палитру финансовых инструментов, которые есть на площадке Минсельхоза, то безусловный приоритет мы на сегодня видим – льготный механизм кредитования наших аграриев до 5%. И похожий инструмент мы пытаемся распространить сегодня на рыбодобывающую отрасль, для того чтобы инвестиционную активность повысить в разы», – отметил представитель министерства.

В Минсельхозе считают, что по другим направлениям сельского хозяйства этот механизм показал себя очень хорошо. «Объем льготных кредитов с каждым годом у нас прирастает. Инвестиционная активность с 2017 года, как только заработал похожий механизм, возросла в отрасли почти в два с половиной раза по очень разным направлениям. Поэтому очевидно, что это нужно применять и в этом направлении», – подчеркнул Иван Лебедев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве еще одной меры поддержки министерство рассматривает возмещение прямых понесенных затрат на капитальное строительство. Поскольку для масштабного возращения флота в Мировой океан потребуются не только научные исследования, но и техническая готовность отрасли, включая наличие судов, обновление портовой инфраструктуры, мощностей по хранению и переработке рыбы.

Fishnews