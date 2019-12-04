04 декабря 2019 года

Власти Приморья отчитались о помощи аквафермерам

В Хасанском районе Приморского края предприятия марикультуры получили 64,5 млн рублей компенсации ущерба от ЧС, сообщили в краевой администрации. Хозяйства пострадали из-за циклона в сентябре.

Всего сельхозтоваропроизводителям региона выплачено свыше 400 млн рублей за потерю урожая, рассказали Fishnews в пресс-службе администрации Приморья.

«На компенсацию ущерба из федерального бюджета было направлено 403,5 млн рублей. В том числе более 375 млн рублей – по объектам растениеводства, на аквакультуру – 64,5 млн рублей, личным подсобным хозяйствам выплачено более 5 миллионов. Также компенсированы расходы по лизинговым платежам и части кредитов», – сообщает краевой департамент сельского хозяйства и продовольствия.

Fishnews