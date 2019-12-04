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Самыми востребованными товарами на ярмарке «Дни Дальнего Востока в Москве» оказались рыба и морепродукты

Дальневосточная рыба идет нарасхват на Новом Арбате

Самым востребованным товаром на ярмарке «Дни Дальнего Востока в Москве» вполне предсказуемо оказались рыба и морепродукты. В этом году морские и речные деликатесы в столицу привезли почти все дальневосточные регионы.

В первые дни декабря в Москве уже в третий раз заработала дальневосточная ярмарка, которая в этом году переехала с Тверской площади на Новый Арбат. Расстояние между павильонами регионов ДФО, растянувшихся почти на полкилометра, заполнили арт-объекты в виде характерных представителей животного и растительного мира Дальнего Востока — лося, гигантской шишки, моржа и лосося. Последняя фигура уже стала предметом активного обсуждения в соцсетях.

В ярмарке участвуют все дальневосточные территории: от Чукотки до Приморья и от Сахалина до Бурятии. В столицу они привезли местные специалитеты, продукцию локальных производителей, сувениры и книги. Главная категория, разумеется, гастрономическая — мед и оленина, травяные сборы и напитки, шоколад и национальная выпечка.

Самые большие очереди традиционно выстраиваются к прилавкам с рыбой и морепродуктами, благо в них нет недостатка. Красная рыба, сельдь, крабы, гребешок, морская капуста, печень минтая, кальмар, корюшка, копченые и вяленые закуски. Как сообщает корреспондент Fishnews, высоким спросом пользуются «народные» консервы из сайры, скумбрии и сардины-иваси.

Но безусловный гвоздь программы — красная икра. На ярмарке сразу заметно, что лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году в целом удалась. По представленному ассортименту можно изучать основные виды тихоокеанских лососей — расфасованная в крупные и мелкие баночки икра горбуши, кеты, нерки, чавычи и кижуча радует глаз даже взыскательного покупателя. Что весьма кстати, ведь до новогодних праздников рукой подать, а цены у дальневосточных производителей весьма гуманные.

В ресторанной зоне можно попробовать блюда поинтереснее, а если повезет – приобщиться к высокой кухне. На фуд-корте гостям предлагают бургеры с крабом и лососем, рыбные пельмени, сэндвичи с селедкой, салат с креветками, шашлычки из морепродуктов, авторские вариации горячих рыбных супов.

За культурную программу помимо инсталляций и фотовыставки отвечают музыкальные номера этнических групп — на ярмарке организовано сразу несколько площадок для выступлений. А в теплых павильонах посетители могут принять участие в мастер-классах и конкурсах.

Дальневосточная ярмарка продолжит работу до 8 декабря. Организаторы «Дней Дальнего Востока в Москве» — аппарат полпреда президента в ДФО и Минвостокразвития при поддержке правительства Москвы.

Fishnews

  • Самыми востребованными товарами на ярмарке «Дни Дальнего Востока в Москве» оказались рыба и морепродукты
  • В дарах морей недостатка нет
  • Скульптура лосося, представляющая Сахалинскую область, вызвала бурное обсуждение в соцсетях
  • Символом Чукотки на ярмарке стал оригинально выполненный морж
  • Большим спросом пользуются «народные» консервы
  • Гостей развлекают региональные этнические группы
  • К прилавкам выстраиваются большие очереди
  • Гвоздь программы — красная икра
  • В ресторанной зоне можно попробовать деликатесы поинтереснее
  • Продукция из красной рыбы идет нарасхват
  • Ассортимент рыбы и морепродуктов очень широк
  • Ассортимент рыбы и морепродуктов очень широк
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