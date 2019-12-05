05 декабря 2019 года

Британия готовится отбиваться от рыбаков Евросоюза

ВМФ Великобритании утраивает количество дней патрулирования районов промысла. Для защиты вод Соединенного Королевства от иностранных рыбаков после Brexit формируется флот из более чем 40 судов и двух самолетов.

Наращивание сил ведется с оглядкой на прошлогоднюю «гребешковую войну» между английскими и французскими рыбаками и с учетом высказывания министра рыболовства Франции Дидье Гийома. Он заявил, что суда республики будут игнорировать любые ограничения после Brexit, пишет The Times. Более того, ранее сами французские рыбаки обещали заблокировать Ла-Манш, если их изгонят из вод Великобритании.

Из более чем 40 судов, которые правительство Соединенного Королевства готовит для защиты своих вод, по крайней мере 8 будут вооруженными кораблями ВМФ, еще порядка 25 кораблей предоставят десять региональных управлений по защите водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, кроме подготовки флота власти Великобритании намерены выплатить компенсации своим рыбакам на случай выхода страны из ЕС без сделки. Для этого в октябре был заключен контракт на сумму в 64 тыс. долларов с фирмой Equiniti. Она разработает схему выделения финансовой помощи экспортерам, которые могут пострадать от введения дополнительных пошлин и ужесточения таможенных формальностей. Сумма компенсации пока обсуждается.

Fishnews