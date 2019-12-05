05 декабря 2019 года

Приказы о квотах на 2020 год готовы

Приказы о распределении квот по пользователям на следующий год выйдут сегодня, сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Предприятия смогут вовремя начать промысловый сезон, пообещал он.

О сроках выхода важнейших для рыбаков документов – приказов Росрыболовства о распределении квот по пользователями на 2020 г. – глава ведомства Илья Шестаков рассказал Fishnews.

«Никаких опасений нет. Мы вчера закончили проведение всех мероприятий», - сообщил руководитель федерального агентства.

«Все приказы выйдут сегодня, за исключением тех, по которым мы ждем подтверждения от Росприроднадзора по оценке ОДУ, но это точечные объекты. Потому никаких опасений с тем, что промысел начнется вовремя», - подчеркнул Илья Шестаков.

Напомним, что общий допустимый улов на 2020 г. утвержден приказом Минсельхоза от 29 октября 2019 г. № 610. Затем вышел приказ от 19 ноября 2019 г. № 636 с позициями по беспозвоночным.

По правилам, ОДУ распределяется по видам квот, затем – по пользователям, за которыми закреплены доли квот добычи.

Fishnews