22 ноября 2019 года

ОДУ крабов теперь известен

Министерство сельского хозяйства РФ дополнило приказ об общем допустимом улове на 2020 г. позициями по беспозвоночным – это в том числе крабы Дальневосточного бассейна.

Напомним, что Минсельхоз приказом от 29 октября 2019 г. № 610 утвердил общий допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ на предстоящий год. Однако ряд важных для рыболовства позиций в документе отсутствовал.

Теперь, как сообщает корреспондент Fishnews, приказом от 19 ноября 2019 г. № 636 ведомство закрыло пробелы. Так, разрешенный вылов краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне составляет 21 тыс. тонн, краба-стригуна ангулятуса в этом же промысловом районе – 2,458 тыс. тонн. ОДУ синего краба в Северо-Охотоморской подзоне – 0,603 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне – 0,154 тыс. тонн. Допустимый улов камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне оценили в 0,767 тыс. тонн. ОДУ равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне – 1,773 тыс. тонн.

Со следующего года краб впервые будет осваиваться в рамках нового вида квот – добычи в инвестиционных целях. Доли распределены по итогам аукциона, который Росрыболовство провело в октябре.



Определен допустимый улов и других беспозвоночных. Например, морских гребешков в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах – 10,5 тыс. тонн и 0,327 тыс. тонн соответственно. ОДУ кукумарии на Южных Курила – 1,747 тыс. тонн, серого морского ежа в этой же промысловой зоне - 6,061 тыс. тонн.

Общий допустимый улов северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне составил 2,38 тыс. тонн. Трубачей в Северо-Охотоморской подзоне – 5,136 тыс. тонн. Кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне – 3,133 тыс. тонн.

Приказ Минсельхоза об ОДУ беспозвоночных на 2020 г. смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews