Новости
Краб-стригун опилио

ОДУ крабов теперь известен

Министерство сельского хозяйства РФ дополнило приказ об общем допустимом улове на 2020 г. позициями по беспозвоночным – это в том числе крабы Дальневосточного бассейна.

Напомним, что Минсельхоз приказом от 29 октября 2019 г. № 610 утвердил общий допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ на предстоящий год. Однако ряд важных для рыболовства позиций в документе отсутствовал.

Теперь, как сообщает корреспондент Fishnews, приказом от 19 ноября 2019 г. № 636 ведомство закрыло пробелы. Так, разрешенный вылов краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне составляет 21 тыс. тонн, краба-стригуна ангулятуса в этом же промысловом районе – 2,458 тыс. тонн. ОДУ синего краба в Северо-Охотоморской подзоне – 0,603 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской подзоне – 0,154 тыс. тонн. Допустимый улов камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне оценили в 0,767 тыс. тонн. ОДУ равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне – 1,773 тыс. тонн.

Со следующего года краб впервые будет осваиваться в рамках нового вида квот – добычи в инвестиционных целях. Доли распределены по итогам аукциона, который Росрыболовство провело в октябре.

Определен допустимый улов и других беспозвоночных. Например, морских гребешков в Северо-Курильской и Южно-Курильской зонах – 10,5 тыс. тонн и 0,327 тыс. тонн соответственно. ОДУ кукумарии на Южных Курила – 1,747 тыс. тонн, серого морского ежа в этой же промысловой зоне - 6,061 тыс. тонн.

Общий допустимый улов северной креветки в Северо-Охотоморской подзоне составил 2,38 тыс. тонн. Трубачей в Северо-Охотоморской подзоне – 5,136 тыс. тонн. Кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне – 3,133 тыс. тонн.

Приказ Минсельхоза об ОДУ беспозвоночных на 2020 г. смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУкрабкреветкаросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Все материалы

Интервью

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.