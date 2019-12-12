12 декабря 2019 года

Россия и Япония зафиксировали договоренности в сфере рыболовства

Россия и Япония договорились об условиях промысла на 2020 г., сообщили в Росрыболовстве. Объемы квот в пресс-релизе ведомства не приводятся.

Подписание протокола 36-й сессии российско-японской комиссии по рыболовству, проходившей в Москве, приурочили к 35-летию со дня заключения межправительственного соглашения от 7 декабря 1984 г.

Главы делегаций поздравили участников сессии с этой датой и выразили надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области рыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Переговоры проходили со 2 декабря. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, японскую – начальник управления контроля за ресурсами департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Коя Такаси.

В заседании участвовали представители Росрыболовства, рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, Пограничной службы ФСБ России, посольства Японии в РФ, департамента рыболовства Японии, а также отраслевых ассоциаций, эксперты и рыбопромышленники обеих стран.

По итогам сессии Россия и Япония договорились продолжить сотрудничество по исследованию водных биоресурсов, встречающихся в зонах обеих стран. Согласованы условия промысла на 2020 г. для российских и японских рыбаков в 200-мильной зоне Японии и Российской Федерации соответственно.

Fishnews