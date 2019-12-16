16 декабря 2019 года

Япония поделилась итогами «рыбной» сессии

Агентство по рыболовству Японии опубликовало информацию о результатах переговоров с Россией по организации промысла на 2020 г. Объем квот для сторон составит по 90 тыс. тонн.

Напомним, что 36-я сессия российско-японской комиссии по рыболовству проходила в Москве со 2 по 7 декабря.

Согласно информации с сайта японского агентства по рыболовству, в 2020 г. суда страны будут вести промысел в пределах 200-мильной зоны РФ без внесения так называемой платы за сотрудничество – впервые с 1994 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В нынешнем году плата составила свыше 700 млн иен (более 399 млн рублей). При этом российская сторона была освобождена от внесения подобной платы, отмечает японский портал Nippon.com.

Сообщается, что призыв Японии о ликвидации платежей вызван увеличением промысла в японских водах со стороны российских судов.

На заседании комиссии также договорились о величине квот добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ. Общий объем квоты составил 90 тыс. тонн (77,5 тыс. в 2019 г.). Это 70 927,4 тонны сайры (59 тыс. тонн в этом году), 5 814,25 тонны кальмара (5 617,9 тонны в 2019 г.) и 810 тонн трески (1 275,5 тонны в текущем году). Всего в ИЭЗ РФ смогут вести промысел 592 японских судна.

Квота российской стороны также составила 90 тыс. тонн (77,5 тыс. тонн в 2019 г.). Из них на скумбрию приходится 51,5 тыс. тонн (такой же объем был определен на нынешний год), 23,5 тыс. тонн на иваси (11 тыс. тонн в 2019 г.) и 15 тыс. тонн на лемонему (без изменений по сравнению с текущим годом). Промысел в японских водах смогут вести 89 российских судов (столько же в 2019 г.).

Fishnews