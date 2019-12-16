Новости
Российским рыбакам выделили квоты на промысел 51,5 тыс. тонн скумбрии

Япония поделилась итогами «рыбной» сессии

Агентство по рыболовству Японии опубликовало информацию о результатах переговоров с Россией по организации промысла на 2020 г. Объем квот для сторон составит по 90 тыс. тонн.

Напомним, что 36-я сессия российско-японской комиссии по рыболовству проходила в Москве со 2 по 7 декабря.

Согласно информации с сайта японского агентства по рыболовству, в 2020 г. суда страны будут вести промысел в пределах 200-мильной зоны РФ без внесения так называемой платы за сотрудничество – впервые с 1994 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В нынешнем году плата составила свыше 700 млн иен (более 399 млн рублей). При этом российская сторона была освобождена от внесения подобной платы, отмечает японский портал Nippon.com.

Сообщается, что призыв Японии о ликвидации платежей вызван увеличением промысла в японских водах со стороны российских судов.

На заседании комиссии также договорились о величине квот добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ. Общий объем квоты составил 90 тыс. тонн (77,5 тыс. в 2019 г.). Это 70 927,4 тонны сайры (59 тыс. тонн в этом году), 5 814,25 тонны кальмара (5 617,9 тонны в 2019 г.) и 810 тонн трески (1 275,5 тонны в текущем году). Всего в ИЭЗ РФ смогут вести промысел 592 японских судна.

Квота российской стороны также составила 90 тыс. тонн (77,5 тыс. тонн в 2019 г.). Из них на скумбрию приходится 51,5 тыс. тонн (такой же объем был определен на нынешний год), 23,5 тыс. тонн на иваси (11 тыс. тонн в 2019 г.) и 15 тыс. тонн на лемонему (без изменений по сравнению с текущим годом). Промысел в японских водах смогут вести 89 российских судов (столько же в 2019 г.).

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: кальмармоскваяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

Российский краб готов к битве за потребителя

Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

На Международной выставке морепродуктов и рыболовства в Циндао Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» торжественно вручили сертификат MSC

Когда MSC-сертификация позади

Камчатский краб – главный объект на аукционах

Краба перетасовали

Все материалы

События

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.