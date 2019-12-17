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Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

Анатолий Макоедов: Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

В декабре для рыбной отрасли особая дата: 15 лет исполняется со дня принятия федерального закона о рыболовстве. Главным политическим результатом выхода этого документа стал перевод отрасли на системное и стабильное правовое регулирование, считает почетный работник рыбного хозяйства, доктор биологических наук Анатолий Макоедов.

К юбилею федерального закона о рыболовстве в Госдуме приурочили специальную научно-практическую конференцию – с участием парламентариев, представителей рыбной промышленности, регионов.

«За год до появления закона о рыболовстве в отрасли начал действовать так называемый исторический принцип. Однако его нормативная основа в виде постановления правительства РФ № 704, вышедшего в конце 2003 года, была весьма зыбкой. Остро требовалось законодательное закрепление тех правил, по которым рыбное хозяйство стало работать с начала 2004 года», – вспоминает почетный работник рыбного хозяйства, доктор биологических наук Анатолий Макоедов.

Принятие закона о рыболовстве, не только дало отрасли комплексное нормативное регулирование, но и вывело ее на иной уровень восприятия обществом, считает эксперт. «К ней стали относиться по-другому. Более уважительно, что ли. К тому же рыбное хозяйство получило свой базовый федеральный закон на два года раньше, чем сельское или лесное хозяйство», – обратил внимание Анатолий Макоедов.

Принципы, которые закрепил этот документ, обеспечили эффективное функционирование и развитие рыбного хозяйства, в том числе прозрачность распределения ресурсов, считает эксперт.

«Что касается слабых мест первой редакции закона, то они, на мой взгляд, тесно связаны с сильными сторонами. Окончательная редакция текста варианта закона, принятого в 2004 году, была подготовлена группой из четырех человек за три дня», – рассказал Анатолий Макоедов в интервью Fishnews.

По мнению эксперта, быстрота разработки законопроекта и небольшое количество человек, задействованных в процессе, с одной стороны, позволили скомпоновать довольно концептуальный документ, но, с другой стороны, он получился не столь всеобъемлющим, как многие, наверно, хотели бы. «Так, упустили из виду регулирование рыболовства во внутренних пресноводных водоемах. Не были рассмотрены принципы управления запасами тихоокеанских лососей», – перечислил собеседник Fishnews.

По его словам, в одних случаях такие упущения были обусловлены именно крайне сжатыми сроками, отведенными на подготовку текста законопроекта для рассмотрения в Госдуме. В других случаях часть вопросов не включили в подготовленный вариант вполне осознанно.

«В частности, аспекты, связанные с тихоокеанскими лососями, поскольку рыбное хозяйство на том этапе очевидно не было готово к принятию какой-либо унифицированной для всего Дальнего Востока системы пользования запасами лососевых рыб. Как известно, законодательно принципы регулирования промысла тихоокеанских лососей были оформлены в 2008 году. Судя по тому, что происходит с численностью горбуши поколений нечетных лет на Сахалине, где мне довелось участвовать в подготовке путин 2017 и 2018 годов, внесение «лососевых» поправок в закон о рыболовстве все-таки оказалось преждевременным. Но это тема отдельного разговора», – отметил Анатолий Макоедов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: дальний востокправительствосахалин
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