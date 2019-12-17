17 декабря 2019 года

Список ценных водных обитателей обновится

Минсельхоз утвердил новый перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов. В списке ряд осетровых, а также лососевых, «белых» рыб, ракообразных и моллюсков.

Перечень утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 23 октября 2019 г. № 596, который вступит в силу с 27 декабря. Как сообщает корреспондент Fishnews, к особо ценным видам отнесены осетровые: белуга, калуга, севрюга, амурский, персидский, русский и сибирский осетры.

Стерлядь попала в раздел «Ценные виды». Также в него вошли белорыбица, камбалы калкан и тюрбо, кижуч, кумжа, кутум, семга, озерный лосось, микижа, муксун, нельма, нерка, арктический и байкальский омули, сиг, судак, сима, таймень, речной угорь, чавыча и чир.

Ценными ракообразными признаны артемия и ее цисты, ряд крабов (камчатский, волосатый четырехугольный, колючий, синий, равношипый, стригуны опилио, красный и бэрди), травяная и гребенчатая креветки.

К ценным моллюскам отнесены анадара, гребешки (хламисы, приморский, свифта, японский) и трубачи.

Также в списке ценных видов пара иглокожих: дальневосточный трепанг и серый морской еж.

По некоторым видам предусмотрены исключения – подвиды и популяции, занесенные в Красную книгу РФ.

Действующий перечень особо ценных и ценных видов ВБР был утвержден приказом Росрыболовства в 2009 г. В этом списке находятся, в частности, китайский окунь (ауха) и волосатый пятиугольный краб, но отсутствует арктический омуль.

В соответствии с законом о любительской рыбалке (он вступит в силу с 2020 г.), ценные виды водных биоресурсов указываются в перечне районов добычи, где останутся участки для организации любительского лова. Пока утвержден такой список для Дальневосточного, Северного и Восточно-Сибирского бассейнов.

Fishnews