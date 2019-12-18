18 декабря 2019 года

Рыбакам южных морей прописали объемы «неодуемых»

Опубликованы рекомендуемые объемы добычи водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в Азовском и Черном морях на 2020 г. Это, в частности, возможный вылов хамсы, тюльки, шпрота, камбалы-калкан.

Информацию опубликовало Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Азовском море предлагают освоить почти 48 тыс. тонн тюльки, более 16,5 тыс. тонн хамсы, примерно 503 тонны пиленгаса, свыше 355 тонн тарани.

В Черном море рекомендуется выловить более 23,5 тыс. тонн шпрота, почти 7 тыс. тонн хамсы, свыше 6,3 тыс. тонн ставриды.

Также предусмотрены объемы добычи азово-черноморской сельди, барабули, камбалы-калкан, кефалей, рапаны и других объектов.

Ранее были опубликованы «неодуемые» объемы на Дальневосточном, Северном, Западном, Западно- и Восточно-Сибирском бассейнах.

Объемы для Азовского и Черного морей смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews

