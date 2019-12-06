06 декабря 2019 года

Возможный вылов «неодуемых» теперь известен

Опубликована информация об объемах вылова водных биоресурсов, добыча которых не квотируется. Это в том числе такие важные объекты, как сайра, сардина-иваси, скумбрия.

Территориальные управления Росрыболовства опубликовали информацию о возможном вылове на 2020 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, здесь данные по предложенным к освоению объемам на Дальневосточном, Северном, Западном, Западно- и Восточно-Сибирском бассейнах. Отдельно представлен возможный вылов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод.

Так, рекомендованный вылов сайры на следующий год составляет 10995 тонн в Северо-Курильской зоне и 63125 тонн в Южно-Курильской (при этом объем может перераспределяться между этими районами промысла, но без превышения суммарного объема).

Значительные возможности открывает добыча сардины-иваси: на следующий год в Южно-Курильской зоне к вылову предлагается 234 945 тонн. Рекомендованные объемы добычи скумбрии немногим ниже: 214 961,5 тонны.

А вот сельди Западно-Камчатской подзоны в табличке нет – ее предложено перевести в список объектов, для которых устанавливается ОДУ, однако в приказе об общем допустимом улов на 2020 г. объемы по этому объекту пока тоже не установлены.

Руководителям теруправлений Росрыболовства поручено обеспечить работу по заключению договоров на вылов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается.

Объемы смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews