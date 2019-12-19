19 декабря 2019 года

«Апгрейд рыбной отрасли» обсудят на питерском форуме

Стала известна планируемая программа IV Международного рыбопромышленного форума, который вместе с выставкой Seafood Expo Russia состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. Сквозной темой МРФ будет «Апгрейд рыбной отрасли».

Международный рыбопромышленный форум (МРФ) и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2020) пройдут в Северной столице с 21 по 23 сентября 2020 г. в центре «Экспофорум». Оператор мероприятия – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Проект программы МРФ согласовали на заседании рабочей группы, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, традиционно работа форума откроется пленарным заседанием. Тема – «Система государственной поддержки через призму ВТО. Тест на совместимость». Участники дискуссии обсудят возможные противоречия направлений субсидий в рыболовство в рамках глобальной стратегии Всемирной торговой организации и национальных интересов, объем и эффективность государственной поддержки, риски для внутреннего рынка при развитии экспорта.

В формате круглых столов планируется рассмотреть вопросы маломасштабного, кустарного рыболовства как части мирового промысла рыбы и морепродуктов, а также следующие шаги в освоении Арктики и Антарктики и управлении ресурсами открывающихся морских районов.

Второй день МРФ-2020 начнется с конференции «Как расти, когда рынки не растут?». Предполагается обсудить структуру мирового рыбного рынка через 10 лет, перспективные рыночные ниши, конкуренцию национальных брендов и стратегии увеличения продаж, каналы сбыта.

Круглые столы второго дня будут посвящены «человеческому фактору» в сфере рыбной индустрии. На первой дискуссии речь пойдет о трудовых ресурсах нового поколения и моделях компетенций будущего при подготовке кадров для технологических инноваций и обновленного рыбопромыслового флота.

В меняющихся реалиях необходимо пересмотреть и инструментарий завоевания потребителя, отметили в федеральном агентстве. Участники обсудят создание и продвижение новых брендов в условиях насыщенных рынков, перспективность использования вирусного, партизанского и кросс-маркетинга, выбор современного формата продаж и другие вопросы.

Кроме того, на полях МРФ-2020 состоятся международные двусторонние переговоры, будут работать площадки для бизнес-презентаций и деловых встреч. Запланированы мастер-классы по приготовлению и разделке рыбы, дегустационная программа.

Ожидается, что площадь выставки в 2020 г. превысит 13 тыс. кв. м, площадка соберет более 335 компаний-участников из 35 регионов России и 26 стран мира (по предварительным данным на 2019 г.).

Площадка добилась успеха

В федеральном агентстве подчеркнули, что проект Global Fishery Forum & Seafood Expo уже вышел на уровень крупнейших мировых рыбных конгрессно-выставочных мероприятий и стал четвертым событием года наряду с Seafood Expo Global / Seafood Processing Global (Брюссель), China Fisheries & Seafood Expo (Циндао), Seafood Expo North America / Seafood Processing North America (Бостон).

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г. – читайте в специальном репортаже. Fishnews выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

Fishnews