Новости
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября

«Апгрейд рыбной отрасли» обсудят на питерском форуме

Стала известна планируемая программа IV Международного рыбопромышленного форума, который вместе с выставкой Seafood Expo Russia состоится в сентябре в Санкт-Петербурге. Сквозной темой МРФ будет «Апгрейд рыбной отрасли».

Международный рыбопромышленный форум (МРФ) и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2020) пройдут в Северной столице с 21 по 23 сентября 2020 г. в центре «Экспофорум». Оператор мероприятия – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Проект программы МРФ согласовали на заседании рабочей группы, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, традиционно работа форума откроется пленарным заседанием. Тема – «Система государственной поддержки через призму ВТО. Тест на совместимость». Участники дискуссии обсудят возможные противоречия направлений субсидий в рыболовство в рамках глобальной стратегии Всемирной торговой организации и национальных интересов, объем и эффективность государственной поддержки, риски для внутреннего рынка при развитии экспорта.

В формате круглых столов планируется рассмотреть вопросы маломасштабного, кустарного рыболовства как части мирового промысла рыбы и морепродуктов, а также следующие шаги в освоении Арктики и Антарктики и управлении ресурсами открывающихся морских районов.

Второй день МРФ-2020 начнется с конференции «Как расти, когда рынки не растут?». Предполагается обсудить структуру мирового рыбного рынка через 10 лет, перспективные рыночные ниши, конкуренцию национальных брендов и стратегии увеличения продаж, каналы сбыта.

Круглые столы второго дня будут посвящены «человеческому фактору» в сфере рыбной индустрии. На первой дискуссии речь пойдет о трудовых ресурсах нового поколения и моделях компетенций будущего при подготовке кадров для технологических инноваций и обновленного рыбопромыслового флота.

В меняющихся реалиях необходимо пересмотреть и инструментарий завоевания потребителя, отметили в федеральном агентстве. Участники обсудят создание и продвижение новых брендов в условиях насыщенных рынков, перспективность использования вирусного, партизанского и кросс-маркетинга, выбор современного формата продаж и другие вопросы.

Кроме того, на полях МРФ-2020 состоятся международные двусторонние переговоры, будут работать площадки для бизнес-презентаций и деловых встреч. Запланированы мастер-классы по приготовлению и разделке рыбы, дегустационная программа.

Ожидается, что площадь выставки в 2020 г. превысит 13 тыс. кв. м, площадка соберет более 335 компаний-участников из 35 регионов России и 26 стран мира (по предварительным данным на 2019 г.).

Площадка добилась успеха

В федеральном агентстве подчеркнули, что проект Global Fishery Forum & Seafood Expo уже вышел на уровень крупнейших мировых рыбных конгрессно-выставочных мероприятий и стал четвертым событием года наряду с Seafood Expo Global / Seafood Processing Global (Брюссель), China Fisheries & Seafood Expo (Циндао), Seafood Expo North America / Seafood Processing North America (Бостон).

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г. – читайте в специальном репортаже. Fishnews выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

Fishnews

  • Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября
  • На выставке представляют самые разнообразные морские деликатесы
  • Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г.
  • На выставке представляют самые разнообразные морские деликатесы
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкаросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Ищем пути развития в новых условиях

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Мы не примем нарушение исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

    Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук

    Анатолий МАКОЕДОВ

    Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

    Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

    Генеральный директор компании «Русская марикультура»

    Владимир СТОЯНОВ

    Пока не изменим законы – Китай не догоним

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    Ключи к Мировому океану

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Глубоководный промысел требует особой поддержки

    Все материалы

    Крупным планом

    В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай. Фото ТЛК «Райл Сервис»

    В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

    Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

    Большому кораблю – большое плавание

    В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

    Российский краб готов к битве за потребителя

    Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

    Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

    Все материалы

    События

    Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

    Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

    «Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

    Что обсуждал конгресс

    Все события

    Продвигая рыбу

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.