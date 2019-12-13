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Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге ежегодно собирается ведущие компании отрасли

Питерская выставка активно пополняет список участников

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2020) пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября 2020 г. Организаторы продолжают представлять новых участников.

В Seafood Expo Russia впервые примут участиеодни из крупнейших торговых организаций в рыбной промышленности – «Ультрафиш» и «Нерей», а также дальневосточная добывающая компания «Камчаттралфлот», рассказали Fishnews в пресс-службе выставочного оператора – Expo Solutions Group.

Как отметили в ESG, компания «Ультрафиш» входит в пятерку крупнейших импортеров свежемороженой рыбы и морепродуктов в России. Предприятие обслуживает свыше 500 постоянных клиентов из России и других стран таможенного союза и продает более 60 тыс. тонн продукции в год. Ассортимент насчитывает более 40 видов водных биоресурсов, среди которых вомер, голубая макрель, дорадо, лосось, палтус, пангасиус, сардина-иваси, сельдь.

Поставщик дальневосточной рыбопродукции «Нерей» закупает до 10 тыс. тонн в месяц, обеспечивает заморозку, хранение, транспортировку товара, а затем – реализацию в России и других странах СНГ и АТР. Ассортимент – минтай, камбала, палтус, навага, корюшка, треска, лемонема, макрурус, сельдь и другие виды рыб и морепродуктов.

«Камчаттралфлот» специализируется на вылове, переработке и дальнейшей продаже рыбы и морепродуктов. Сейнеры-траулеры компании добывать в год до 11 тыс. тонн рыбы. Камчатское предприятие поставляет своим клиентам минтай, треску и камбалу в мороженом виде, а также консервы из печени и икры минтая.

Свое участие подтвердили и те, кто традиционно приезжает на выставку в Петербурге, – РРПК, «Норебо», «Антей», «Дикий улов», НБАМР, Южно-Курильский рыбокомбинат. Эти компании выставляются и в рамках национальной экспозиции на ведущих международных отраслевых площадках - China Fisheries & Seafood Expo в Циндао и Seafood Expo Global в Брюсселе.

Нидерландская компания по выпуску холодильных установок и систем охлаждения для судов и судовых фабрик Gea Refrigeration Neterlands, исландский производитель установок жидкого льда KAPP, российские разработчики высокотехнологичных холодильных систем для пищевой и рыбной промышленности «Баренцкул», «Эйркул» и «Профхолодсистемс» также сохранили свои места на Seafood Expo Russia.

Места расходятся быстро

По информации от организаторов, за 10 месяцев до начала мероприятия зарезервировано уже свыше 70% экспозиционной площади.

«Отечественные и зарубежные компании различных профилей проявляют активный интерес к участию в Seafood Expo Russia 2020, однако мы продолжаем активную работу по привлечению новых участников и регулярно организовываем выездные презентации наших мероприятий. Начиная с конца лета мы посетили Вьетнам, Японию, Норвегию, Испанию, США, впереди еще запланирован ряд деловых поездок», – рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, как и в прошлом году, соберутся в КВЦ «Экспофорум». Выставка примет более 400 компаний, занятых в рыбной промышленности и смежных отраслях экономики, из 25 стран мира. Ожидается, что форум и выставку посетят не менее 10 000 специалистов из 50 государств.

Организатором Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как проходила Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в 2019 г. – читайте в специальном репортаже. Fishnews выступил генеральным информационным партнером Seafood Expo Russia.

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