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Министры иностранных дел Тосимицу МОТЭГИ и Сергей ЛАВРОВ. Фото пресс-службы российского МИД

Россия и Япония хотят активизировать сотрудничество в аквакультуре

Представители России и Японии скоро проведут практические консультации по совместным проектам в сфере аквакультуры на Южных Курильских островах, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги 19 декабря в Москве, сообщили Fishnews в пресс-службе МИД РФ. Представители государств подробно обменялись мнениями о проблеме мирного договора, рассказал глава российского министерства по итогам встречи.

По словам Сергея Лаврова, у внешнеполитических ведомств есть четкие указания президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ ускорить работу над мирным договором на базе Декларации 1956 г. «С учетом хорошо известных позиций сторон мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы», – рассказал министр.

Рассмотрели на встрече и вопросы реализации договоренностей руководителей России и Японии по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Уже состоялись пилотные мероприятия по направлениям туризма и обращению с отходами, остальные согласованные области, в том числе аквакультура, также скоро станут предметом практических консультаций, заявил Сергей Лавров.

«Договорились стимулировать профессиональную работу на каждом из пяти направлений. При этом отметили, что для того чтобы все эти наши проекты успешно реализовывались, необходимо решить некоторые системные вопросы, касающиеся, в частности, режима передвижения участников совместной хозяйственной деятельности и правовых аспектов, связанных с законодательством России и планами развития соответствующих территорий», – добавил глава российского МИД.

Сергей Лавров сообщил, что на встрече затронули и вопросы, касающиеся реализации заключенного в 1998 г. межправительственного Соглашения о некоторых вопросах в области промысла морских живых ресурсов.

«Попросили наших японских соседей принять по линии соответствующих государственных правительственных структур меры к тому, чтобы японские рыбаки строго руководствовались требованиями этого Соглашения, не нарушали декларируемые, разрешаемые объемы вылова», – отметил министр.

В соответствии с этим документом рыбопромышленники Японии за плату ведут добычу ряда объектов в акватории Южных Курил. 17 декабря российские пограничники задержали там пять японских судов за перелов осьминога. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что моряков обеспечили питанием, и от имени министерства призвала японскую сторону «принять надлежащие и эффективные меры».

Fishnews

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