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Перегруз рыбопродукции в море

Бизнес подсчитал потери от ограничений на перегрузы в «районах укрытия»

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота оценила последствия от ограничений на перегрузы в «районах укрытия». Снятие запрета обеспечило бы экономический эффект в 5 млрд рублей в год, заявили в объединении.

Напомним, что в январе вступили в силу изменения закона о госгранице. Для судов с «закрытой» границей предусмотрели возможность использовать для перегрузки в непогоду «районы укрытия» в 12-мильной зоне, причем с переходом от разрешительного порядка к уведомительному. Но оставили такое право только для уловов водных биоресурсов. Согласно изменениям закона о рыболовстве, вступившим в силу с 1 января 2019 г., это «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания».

О потерях, к которым приводят такие ограничения, на конференции в Госдуме заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев, сообщает корреспондент Fishnews.

Прежде всего проблема актуальна для промысла минтая, тихоокеанской сельди, отметил руководитель АСРФ. «На эти два вида приходится около половины уловов в российских морских водах. На их промысле задействована громадная группировка промыслового флота – сотни крупных и среднетоннажных судов», – обратил внимание Алексей Осинцев.

По данным ассоциации, непроизводственные потери оцениваются примерно в 2 млрд рублей. «Кроме того, использование отведенного времени для промысла позволит обеспечить прирост производства и реализации продукции на сумму еще большую – до 3 млрд рублей. Общий экономический эффект возврата возможности перегрузов [продукции] в укрытиях для отрасли оценивается в 5 млрд рублей в год. Кроме материальной оценки у этого вопроса есть еще важная сторона – это обеспечение безопасности мореплавания», – подчеркнул участник конференции.

Он также остановился на проблеме отказа в возмещении НДС при экспорте продукции из уловов, добытых в исключительной экономзоне России.

Эти вопросы нуждаются в безотлагательном решении путем точной настройки законодательства, подчеркнул президент ассоциации.

Fishnews

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