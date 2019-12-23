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В центре по формированию плавсостава «Русской рыбопромышленной компании» реализована система «единого окна». Фото пресс-службы РРПК

РРПК готовит кадры для новых судов

«Русская рыбопромышленная компания» весной открыла корпоративный кадровый центр для плавсостава, действующий по принципу «одного окна». Уже в этом году специалисты обработали более 17 тыс. заявок от кандидатов, желающих статью частью команды РРПК.

Центр по формированию плавсостава, открытый весной во Владивостоке, успешно справляется со своей задачей, рассказали Fishnews в «Русской рыбопромышленной компании». Офис работает по принципу «единого окна», что позволяет сэкономить время кандидатов и упростить процесс, когда соискатель находит место работы, а компания получает нового члена своей команды.

На базе учебно-тренировочного центра РРПК прошло подготовку и тестирование по основам безопасности 2500 человек, обучено 56 человек.

«Конечно, большой упор делаем на молодежь», – отметил, подводя итоги года на встрече с журналистами, генеральный директор компании Виктор Литвиненко.

Представители нового поколения показывают успешные результаты на флоте. Капитан одного из рекордсменов – БМРТ «Герои Широнинцы» – Алексей Махнов (ему 45 лет, для капитана это молодой возраст) обеспечил почти двукратное перевыполнение плана добычи в сезоне «Б» охотоморской путины. Другой успешный капитан, которому нет еще и сорока, – Олег Ходатенко. В сезон «Б» только начал свою работу на ответственном руководящем посту молодой капитан Александр Одобеско, который в 2013 г. пришел в РРПК в качестве второго помощника.

В компании подчеркнули, что обеспечивают стимулы для закрепления кадров. Введена прогрессивная система оплаты труда. «За высокие результаты, которых добиваются наши экипажи, они получают достойное вознаграждение. В РРПК заработная плата каждого члена экипажа напрямую зависит от прибыли компании, и это хороший стимул для рыбаков», – заявили в компании. Заработки матросов могут превышать 200 тыс. рублей в месяц.

Компетентные кадры особенно важны с учетом того, что компания работает над строительством современного флота. На «Адмиралтейской верфи» планируется построить серию из 10 супертраулеров. Корпуса первых двух находятся в высокой степени готовности: первый собран на 90%, второй – на 55%. В 2021 г. РРПК уже должна получить эти суда. А уже к концу 2020 г. во Владивостоке ожидается головное судно, которое строится за рамками программы инвестквот.

До того, как прибудут новые суда, важная задача – обеспечить эффективность действующего флота. В 2019 г. на ремонты, модернизацию, улучшение бытовых условий экипажей направлено более 1 млрд рублей, заявили в РРПК.

Для повышения эффективности в 2020 г. планируется запустить центр управления флотом со специальной информационной системой.

В компании отдельно рассказали о результатах комплексной программы по повышению безопасности промысла. Закуплены специальные гидрокостюмы, современные спасательные жилеты с радиомаяками, внедряются страховочные привязи для работы на борту.

Ожидается, что общий вылов РРПК по итогам 2019 г. составит более 300 тыс. тонн водных биоресурсов (+7% к уровню прошлого года), в том числе 260 тыс. тонн минтая.

На Дальнем Востоке компания реализует и проект по развитию береговой переработки. К осени в рамках программы инвестиционных квот планируется запустить завод «Русский минтай» в Приморском крае.

Fishnews

  • В центре по формированию плавсостава «Русской рыбопромышленной компании» реализована система «единого окна». Фото пресс-службы РРПК
  • Начало резки металла для четвертого супертраулера РРПК под инвестквоты. Фото пресс-службы компании
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