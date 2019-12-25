25 декабря 2019 года

Программу инвестквот предлагается расширить

Вопрос о выходе на аукционы по другим видам водных биоресурсов не обсуждается, но есть возможность увеличения инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна, сообщил замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Сейчас данный вопрос не обсуждается и никто не прорабатывает его, поэтому пока не планируем», – прокомментировал перспективы распространения аукционов на другие объекты промысла, помимо крабов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Зато изменения могут быть внесены в механизм инвестиционных квот, рассказал журналистам глава ведомства.

В ближайшее время власти планируют проанализировать возможность дополнения списка объектов промысла, по которым выделяются инвестквоты. По словам Ильи Шестакова, будет изучаться возможность увеличения размера инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна. Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас по закону на эти цели отводится 20% промышленных квот, этот резерв может быть повышен.

Для Северного бассейна нынешние механизмы позволяют обновить 65% флота, тогда как на Дальнем Востоке новый флот составит порядка 25-30%. По словам руководителя Росрыболовства, этого недостаточно – необходимо продолжать модернизацию, в том числе с учетом перспектив по вылову пелагических объектов – сардины-иваси, скумбрии, сайры, указал глава федерального агентства.

Он добавил, что новые меры будут обсуждаться с отраслевым сообществом. «Мы это будем анализировать, будем общаться в том числе с представителями бизнеса, с ассоциациями, с тем чтобы выработать такое оптимальное решение», – пообещал Илья Шестаков.

Fishnews