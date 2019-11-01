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Перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2020 г. рассмотрели на заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ Росрыболовства. Фото пресс-службы ведомства

Научные рейсы охватят все районы промысла

Совет директоров отраслевых НИИ утвердил перечень приоритетных экспедиционных исследований на 2020 г. Запланировано более 280 мероприятий, в том числе масштабные работы в Беринговом море, на Амуре, в Антарктике и на сибирских реках.

От Арктики до Антарктики

Перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2020 г. рассматривался на заседании совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при руководителе Росрыболовства. Глава ведомства Илья Шестаков отметил, что на 2020 г. определены приоритетные задачи, под которые необходимо сформировать план научных исследований.

По информации ВНИРО, в текущем году научные институты уже завершили 242 экспедиции, в том числе 101 морской рейс. Это более 85% от годового плана, который, как ожидается, будет выполнен полностью.

Некоторые экспедиции, как выразился директор ВНИРО Кирилл Колончин, стали знаковыми событиями для отраслевой науки. Например, международный рейс НИС «Профессор Кагановский» в январе-апреле по изучению зимовки тихоокеанских лососей в заливе Аляска, трансарктический переход НИС «Профессор Леванидов» в июле-октябре и совместный с РАН проект по изучению биоразнообразия реки Волга в августе-сентябре.

На 2020 г. исследования запланированы во всех рыбохозяйственных бассейнах, но самая большая программа – 110 экспедиций – предусмотрена на Дальнем Востоке. В ходе второй Беринговоморской экспедиции (а первая проводилась 60 лет назад) с участием научно-исследовательских судов «Профессор Кагановский», «ТИНРО» и «Дмитрий Песков» будет исследована вся российская зона Берингова моря.

«На новом организационном и методическом уровне будут выполнены донные траловые съемки на шельфе для оценки запасов рыб, креветок и крабов, съемки континентального склона для учета минтая, трески, палтусов, макрурусов, кальмаров, крабов и креветок, ихтиопланктонные съемки молоди минтая, тралово-акустические съемки минтая и пелагические съемки по учету молоди тихоокеанских лососей», – сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В рамках большой Амурской экспедиции будут организованы комплексные исследования экосистемы реки Амур. Объектами изучения специалистов станут осетровые, тихоокеанские лососи и пресноводные рыбы.

В график для Северного бассейна включено 52 экспедиции. Пополнение научного флота в лице прибывшего с Дальнего Востока НИС «Профессор Леванидов» позволит в 2020 г. в полном объеме выполнить три международные экспедиции, предусмотренные договоренностями в рамках СРНК.

Зимой НИС «Вильнюс» проведет экосистемную тралово-акустическую съемку по оценке запасов донных рыб. Весной в международных исследованиях в северных морях будет задействован «Профессор Леванидов». А затем оба судна примут участие в совместной российско-норвежской экосистемной съемке в Баренцевом море и прилегающих водах Северного Ледовитого океана.

В Западном бассейне запланировано 22 экспедиции, самой громкой из которых станет рейс НИС «Атлантида» в антарктическую часть Атлантики (АЧА). Он продолжит исследования, начатые в 2019 г. совместно с судном РАН «Академик Келдыш». Ученые выполнят тралово-акустическую съемку по оценке современного распределения и запасов криля в АЧА и разработают новую методику комплексной переработки криля.

Внутренние водоемы не забыты

Из десяти экспедиций, утвержденных в Азово-Черноморском бассейне, приоритетными обозначены совместные с РАН работы по комплексному изучению экосистем и водных биоресурсов российских вод Черного моря. Исследования нацелены на изучение современного состояния прибрежных и пелагических экосистем, условий естественного воспроизводства основных промысловых видов рыб, оценку кормовой базы рыб и влияния на нее нежелательных вселенцев-гребневиков.

Среди объектов исследований – основные промысловые рыбы, такие как камбала-калкан, шпрот, хамса, мерланг, сельдь и осетровые. По итогам специалисты получат возможность оценить современную продуктивность экосистем, определить численность рыбных запасов и эффективность их естественного воспроизводства, разработать научные рекомендации регулирования рыболовства.

В Волжско-Каспийском бассейне запланированы 52 экспедиции, в том числе авиаучет каспийского тюленя. Из морских исследований важнейшее значение имеет Каспийская килечная экспедиция на НИС «Исследователь Каспия» и промысловых судах. В ее задачи входят тралово-акустическая и гидрологическая съемки, разработка новых технологий промышленного рыболовства и переработки кильки.

Другой значимый проект – совместная с Институтом биологии внутренних вод РАН экспедиция по изучению экологии и рыбного хозяйства Волги. Это часть программы по восстановлению биоразнообразия и рыбохозяйственного потенциала бассейна крупнейшей европейской реки.

В Западной Сибири в следующем году будет организовано 40 экспедиций. Районы работ включают речные системы бассейна Оби, Иртыша и реки Таз, где запланированы исследования на путях миграций и нерестилищах сиговых рыб в весенне-летний период. Морской цикл в жизни сиговых рыб будут изучать во внутренних морских водах Обской, Байдарацкой и Гыданской губ в осенне-зимний период на зимовальных ямах.

Специалисты проведут траловые и гидрологические съемки, сетные обловы на реках и озерах. Результаты этой экспедиции позволят дать точные прогнозы и обоснованные рекомендации по сохранению и восстановлению ценных сиговых рыб Западно-Сибирского бассейна.

На заседании также были представлены новые руководители двух подразделений ВНИРО – Полярного филиала (ПИНРО) Вячеслав Мухин и Санкт-Петербургского филиала (ГосНИОРХ) Сергей Широков, которые войдут в состав совета директоров.

Fishnews

  • Перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2020 г. рассмотрели на заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ Росрыболовства. Фото пресс-службы ведомства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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