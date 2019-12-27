27 декабря 2019 года

Рыбная отрасль опять оказалась в лидерах

На заседании Госсовета по аграрной политике и президент Владимир Путин, и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметили успехи рыбохозяйственного комплекса.

Вопросы сельскохозяйственного производства обсудили на заседании Госсовета, которое президент Владимир Путин провел в Кремле.

Глава государства подчеркнул, что по целому ряду показателей самообеспечения удалось перешагнуть планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности. В число таких товарных позиций вошла и рыба. «Рыбная продукция: планка была 80%, будет 82,2», - сообщил президент.

Руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев, подводя итоги работы отраслей, также отметил результаты рыбаков. «Значительных успехов достиг и рыбохозяйственный комплекс. По итогам 2018 года объем добычи водных биоресурсов превысил 5 млн тонн. По прогнозам, в 2019 году объем добычи составит также порядка 5 млн тонн», - заявил министр.

Как сообщили Fishnews в Росрыболовстве, ожидается, что вылов по итогам года составит около 4,9 млн тонн.

Fishnews