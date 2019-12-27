27 декабря 2019 года

«Прибрежку» предложили обсудить на президиуме Госсовета

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил собрать в регионе президиум Госсовета для обсуждения темы прибрежного рыболовства и береговой переработки. «Хорошо. Посмотрим», – прокомментировал президент Владимир Путин.

На заседании Госсовета по аграрной политике, которое проходило в Кремле, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отдельно остановился на важности прибрежного промысла.

«У нас крупные компании очень активно развиваются, но тема прибрежного рыболовства, тема малого и среднего бизнеса, безусловно, имеет очень серьезный потенциал роста, а для нас это принципиально важно, потому что это компании, которые расположены на нашей территории. Это рабочие места, которые создаются у нас. Это в том числе дополнительный потенциал загрузки судостроения и судоремонта тех предприятий, которые у нас находятся», – обратил внимание глава региона.

Но ключевой аспект, отметил Андрей Чибис, обеспечение свежей рыбной продукцией территорий прибрежных регионов. Как раз малый и средний бизнес здесь главный поставщик рыбы, заявил губернатор.

Для системного решения вопросов в этой сфере, считает он, нужны определенные корректировки в регуляторике и специальные меры поддержки.

«Какое предложение? Рассмотреть эту тему именно в части прибрежного лова и переработки на территории прибрежных субъектов на специальном заседании президиума Госсовета», – обратился к президенту Андрей Чибис.

Он отметил, что «есть целый набор предложений, они дискуссионные». «Это не только касается Мурманской области, но и других моих коллег. Если поддержите, то мы готовы все это организовать и подготовить вместе с администрацией и правительством. Было бы здорово в Мурманске провести такой президиум, потому что тема очень важная и социальная, прежде всего касается доступной рыбы на прилавках в прибрежных регионах», – предложил губернатор.

«Хорошо. Посмотрим», – согласился Владимир Путин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прошлое заседание президиума Госсовета по вопросам рыбной отрасли проходило в 2015 г. в Москве. По итогам этого обсуждения президент дал ряд поручений. Ряд из них уже реализован: по продлению срока, на который заключаются договоры по долям квот, до 15 лет, по введению инвестиционных квот, по повышению порога обязательного освоения квот до 70% и т.д. Некоторые вопросы пока не получили законодательного отражения – например, не внесены изменения в Налоговый кодекс по сбору за пользование водными биоресурсами.

Fishnews