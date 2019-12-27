27 декабря 2019 года

Для рыбаков встал вопрос возмещения НДС

Появились случаи отказа в возмещении налога на добавленную стоимость при экспорте продукции из уловов, добытых в исключительной экономзоне РФ. Такой подход отражается на экономической эффективности внешней торговли и может повлиять на реализацию нацпроекта, отметили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«Мы видим, что появились случаи отказов в возмещении НДС при экспорте продукции, произведенной и добытой на судах в исключительной экономической зоне РФ. Члены нашей ассоциации столкнулись с этим в текущем году, но, по некоторым данным, такая практика стала применяться с 2018 года. Уже вынесены отдельные судебные решения, осуществляется их обжалование», – рассказал в интервью Fishnews президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

С учетом важности вопроса АСРФ подняла его в Госдуме на конференции, посвященной 15-летию закона о рыболовстве.

В качестве обоснования такого подхода приводится положение Налогового кодекса, согласно которому ИЭЗ России не относится к территории применения НДС. Также Минфин и налоговые органы полагают, что местом начала транспортировки рыбопродукции на экспорт нужно считать экономзону РФ, обратил внимание руководитель ассоциации.

«В связи с этим необходимо подчеркнуть, весь экспорт рыбопродукции осуществляется с российской территории. Законодательством в области рыболовства установлена обязательная доставка уловов и продукции из ВБР на российскую территорию, где оформляются все необходимые товаросопроводительные документы, включая таможенные декларации», – напомнил Алексей Осинцев.

Бизнес озабочен таким подходом со стороны налоговиков. «Именно продукция из водных биоресурсов, добытых в ИЭЗ РФ, обеспечивает основной объем экспорта по направлению «рыба и морепродукты» федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Если практика отказа в возмещении НДС станет повсеместной, это не может не повлиять на достижение отраслью показателей по экспорту, поскольку меняется экономическая эффективность внешнеторговых операций. По нашим подсчетам, в результате отрасль может терять до 10 млрд рублей ежегодно», – оценили в ассоциации.

Алексей Осинцев обратил внимание, что в отношении углеводородного сырья, добываемого на морских месторождениях, в Налоговом кодексе применяется прямо противоположный подход. «Продажа добытых в экономзоне и на шельфе углеводородов приравнивается к продаже с территории РФ. Считаем, что такая норма должна быть распространена и на морское рыболовство как вид экономической деятельности, – заявил президент АСРФ. – Но прежде всего необходимо дождаться результатов обжалования судебных решений».

Fishnews

