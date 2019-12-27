27 декабря 2019 года

ЭПЖ поможет в работе по международным соглашениям

В 2020 г. ЦСМС рассчитывает завершить все этапы тестирования электронного обмена промысловой отчетностью с Исландией, Фарерами и Норвегией. С российской стороны для обмена данными будет использоваться электронный промысловый журнал.

В нынешнем году Центр системы мониторинга рыболовства и связи договорился с Исландией и Фарерскими островами об электронном обмене рапортами о вылове и деятельности судов, участвующих в промысле.

Все этапы тестирования с этими странами, а также с Норвегией, должны быть завершены в 2020 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. С российской стороны подача международного рапорта будет осуществляться через электронный промысловый журнал. Ожидается, что в начале 2020 г. рыбаки Северного бассейна приступят к апробированию такой возможности.

«Использование электронного промыслового журнала для обмена данными с нашими партнерами – это еще один шаг к расширению функционала нашего программного комплекса. ССД при передаче через электронный промысловый журнал будет автоматически заполняться в необходимом формате и через наш сервер отправляться в центр мониторинга страны, где осуществляется промысел. Таким образом, мы исключаем человеческий фактор при формировании международных рапортов, упрощая сам процесс подачи отчетности. Мы нацелены на дальнейшее развитие электронного обмена данными о рыбопромысловой деятельности со странами-партнерами, в том числе участниками Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Электронный промысловый журнал имеет для этого большой потенциал», – заявил начальник руководитель ЦСМС Артем Вилкин.

Специалисты центра также призвали российских рыбаков готовиться к работе с ЭПЖ. «Законопроект об электронном промысловом журнале, согласно которому обязательства о передаче ССД через ЭПЖ будут иметь суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 КВт, пока находится в стадии межведомственного согласования, однако изменения в правила рыболовства вносятся уже сегодня», – напомнили в ЦСМС.

«Мы очень благодарны тем рыбакам, кто помогает тестировать программный комплекс, озвучивает замечания и предложения по работе журнала – это большое подспорье для его дальнейшего улучшения», – подчеркнул Артем Вилкин.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, ЭПЖ – часть «Судно» – установлен на 640 судах: на Азово-Черноморском, в Дальневосточном, в Северном и в Западном бассейнах.

Fishnews