28 декабря 2019 года

Арктические цели России рассмотрел Совбез

Проект указа главы государства об основах государственной политики в Арктике одобрен на заседании Совета Безопасности, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Минвостокразвития внесло документ в правительство в начале ноября. Проект указа президента определяет национальные интересы России в Арктике до 2035 г. и основные направления их реализации.

К национальным интересам, в частности, отнесены обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, сохранение Арктики как территории мира, повышение уровня жизни и благосостояния населения в Арктической зоне РФ, сохранение окружающей среды и исконной территории жизни коренных малочисленных народов Севера, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства.

«Основы госполитики вчера одобрены Советом Безопасности РФ под руководством президента Владимира Владимировича Путина, поэтому, думаю, никаких существенных изменений они уже претерпевать не будут», – цитирует Минвостокразвития вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

После того, как президент Владимир Путин утвердит основы госполитики в макрорегионе, в правительство передадут подготовленный Минвостокразвития проект Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г.

Fishnews