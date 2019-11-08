08 ноября 2019 года

Арктические интересы пропишут в специальном документе

Минвостокразвития подготовило проект указа президента «Об основах госполитики в Арктике и нацбезопасности до 2035 г.». Документ внесен в правительство.

Указ будет определять национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Министерство обратило внимание, что проект указа является частью системы документов новой Арктической стратегии. В их число входят федеральный закон об особом экономическом режиме Арктической зоны, стратегия, определяющая цели, задачи, механизмы и этапы развития макрорегиона до 2035 г., а также новая государственная программа, которая будет содержать механизмы развития Арктической зоны и их финансовое обеспечение.

Напомним, президент Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 г. Правительство должно представить проект до 1 декабря.

К сухопутным территориям Арктической зоны России отнесены два региона в составе ДФО: Республика Саха (Якутия) – частично и Чукотский автономный округ – полностью. А также Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, городской округ «Воркута» (Республика Коми). Кроме того, в Арктическую зону включены ряд районов Карелии, Красноярского края, Архангельской области, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.

Полномочиями по развитию Арктической зоны в конце февраля наделили Минвостокразвития.

Fishnews