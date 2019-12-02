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Рыбоводные садки в Мурманской области

Для развития Арктики написали стратегию

Минвостокразвития подготовило проект Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 г. Документ предполагается передать в правительство после того, как президент Владимир Путин утвердит основы госполитики в макрорегионе.

Стратегия развития Арктики разрабатывалась с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Напомним, по поручению главы государства, правительство должно было представить проект до 1 декабря.

«Проект стратегии, в котором прописаны меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий, согласно планам подготовлен. Но имея в виду, что он может быть внесен в правительство России только после утверждения президентом Основ госполитики в Арктике до 2035 года, продолжаем его обсуждение с ведомствами и регионами», – отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее замминистра Александр Крутиков рассказал, что в стратегию развития Арктической зоны войдут механизмы поддержки инвестпроектов в рыбной отрасли – в первую очередь в сферах аквакультуры и глубокой переработки водных биоресурсов.

В начале ноября министерство внесло в правительство проект указа президента «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации.

Кроме того, окончательно согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике, отметили в Минвостокразвития. До конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы инвесторы могли воспользоваться предусмотренными в нем преференциями уже в 2020 г.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураправительство
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