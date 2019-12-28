28 декабря 2019 года

Совет Федерации перенацелился на верфи

Крабовые аукционы принесли в бюджет больше денег, чем планировалось, заявил глава профильного комитета СФ Алексей Майоров. С учетом задачи по обновлению флота сенаторы сосредоточат внимание на готовности верфей к заказам на краболовы.

Поручение вести мониторинг реализации закона о продаже 50% крабовых квот на аукционах комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию получил непосредственно при рассмотрении документа верхней палатой парламента. Спикер СФ Валентина Матвиенко распорядилась проконтролировать не только выполнение резонансного закона, но и разработку сопутствующей нормативной базы, а также подготовку торгов и обеспечение равного доступа к ним участников.

Итоги этой работы за неполный год подвел председатель комитета Алексей Майоров. «Если раньше по крабу все квоты распределялись по историческому принципу, то теперь мы их половину по инвестиционному принципу распределили», – прокомментировал он содержание закона, и рассказал, что состоялись уже почти все аукционы.

«Ряд аукционов, не буду скрывать, не состоялся в силу то ли высокой стартовой цены... Соответственно будем уже дальше над этим работать», – пообещал представитель Совета Федерации. Он добавил, что прошедшие аукционы позволили государству получить больше средств, чем показывали расчеты.

«Я сейчас точные цифры, чтобы не ошибиться, называть не буду, но это под 200 млрд рублей. Когда речь шла об инвестиционных квотах, ставилось условие, что эти деньги должны пойти на строительство рыболовецкого флота. Именно этим вопросом комитет сейчас активно занимается», – сообщил он корреспонденту Fishnews.

По словам Алексея Майорова, с этой целью на заседания комитета приглашался руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а группа сенаторов даже посетила заводы Приморья и Хабаровского края.

«Мой заместитель Сергей Митин специально ездил по верфям, смотрел, потому что мы должны сейчас приступить к строительству рыболовецкого флота. Как раз с верфями у нас там все не гладко, поэтому будем вместе с Минпромторгом заниматься тем, чтобы порядка 40 новых рыболовных судов построили», – подчеркнул глава профильного комитета СФ.

Fishnews