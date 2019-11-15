15 ноября 2019 года

Сенаторы ждут краболовов

На Находкинском судоремонтном заводе сенаторы, судостроители и представители рыбной промышленности обсудили, насколько дальневосточные верфи готовы к строительству флота по итогам крабового аукциона.

На заводе побывали первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, сенатор Елена Грешнякова, вице-президент ОСК Василий Бойцов, зампред правления Росрыбколхозсоюза Петр Джунковский, члены Общественного совета при Росрыболовстве – президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов и президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) Александр Дупляков.

Нужна серийность

Сергей Митин напомнил, что в Совете Федерации создана специальная рабочая группа, которая занимается мониторингом реализации закона о рыболовстве. В этом году приняты изменения законодательства по крабовым аукционам. «Закон достаточно был дискуссионный, спорный», – отметил сенатор. В то же время нынешнее законодательство, по словам Сергея Митина, позволяет применять инвестиционный принцип при распределении квот на вылов водных биоресурсов. Предполагается, что будет построено 25 краболовов для Дальнего Востока.

В правительстве предлагают ввести аукционы на остальные виды водных биоресурсов. «Пока это приостановлено», – сообщил парламентарий. Однако сенаторов беспокоит, насколько возможно строительство декларируемого количества судов, в частности краболовов. Для того чтобы разобраться в ситуации, парламентарии решили побывать на верфях Приморского и Хабаровского краев. Такая поездка важна, чтобы оценить, какие меры господдержки нужны, чтобы программа по строительству флота была реализована.

На Находкинском судоремонтном заводе планируется строительство восьми судов – добытчиков краба. Здесь собираются размещать заказы холдинг «Антей» и компания «ТРК». НСРЗ работает с середины прошлого века, судостроением занимается с 60-х годов. В копилке завода – участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в строительстве порта «Козьмино». Оказываются услуги по судоремонту, в том числе рыбацкого флота.

Делегация оценила возможности по строительству судов для промысла краба, сообщает корреспондент Fishnews. Генеральный директор НСРЗ Николай Болгар рассказал о планах по увеличению грузоподъемности слипа минимум до 2 тыс. тонн. «Для строительства краболовов это будет более чем достаточно», – отметил руководитель предприятия. Осуществляются и другие работы по модернизации.

Судостроители использовали встречу с сенаторами в качестве возможности рассказать о наиболее острых вопросах. Одной из ключевых проблем Николай Болгар назвал отсутствие специализированной региональной компании, которая могла бы заниматься проектированием судов с учетом местных реалий.

Это серьезный вопрос, что в передовом рыбацком крае нет проектно-инжиниринговой организации, поддержал зампред правления Росрыбколхозсоюза.

Сергей Митин предложил обратить внимание Министерства промышленности и торговли на необходимость создания проектного института.

Вице-президент ОСК Василий Бойцов в течение всей встречи делал упор на важность серийности. Единый проект, помимо экономии средств проектирования, обеспечивает серийность, что тоже позволяет удешевить строительство, заявил он. Объединенная судостроительная корпорация уже не раз призывала отказаться от кастомизации. «Насколько компании – добытчики краба готовы к единому проекту?» – обратился к рыбкам представитель корпорации.

Связующим звеном в общении с рыбаками судостроители видят Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. Под эгидой АДК можно собрать всех потенциальных судовладельцев и рассмотреть с ними один-два проекта, обратил внимание Николай Болгар. По его мнению, предприятия, если у них будет понимание по экономии средств за счет серийности, могли бы найти общий язык.

Отмечено, что серийность была бы удобна и для производителей комплектующих, так как общий проект позволит им составить определенную программу работы на перспективу.

Кадровая головоломка

Вполне ожидаемо участники встречи много говорили о кадрах для дальневосточных верфей. Отток из региона трудоспособного населения отнюдь не способствует развитию производств. Есть и проблемы с качеством подготовки специалистов, заявил Николай Болгар. Завод привлекает кадры с западных территорий. Но там развивают свои верфи, так что рано или поздно встанет вопрос - за счет кого покрывать дефицит?

Кроме того, чтобы люди согласились на переезд в Дальневосточный регион, им нужно предложить определенные преимущества. Уровень заработной платы должен быть чуть ли не в два раза выше, чем в европейской части страны, рассказали судостроители. Приезжим необходимо обеспечить проезд на родину и обратно, проживание, питание. Все эти расходы приводят к более высоким ценам на судостроение и судоремонт в ДФО.

Завод стремится сам готовить для себя сотрудников, используется система наставничества. При этом наставников материально стимулируют к обучению новых кадров. Но это также отражается на себестоимости.

Руководитель завода отметил, что за два года на предприятие не пришло ни одного выпускника профтехучилища – ни сварщика, ни корпусника. «Деньги государство тратит – где эти люди?» – задаются вопросом судостроители. Предлагается продумать механизмы господдержки предприятий, которые берут на себя подготовку кадров.

В октябре этот вопрос обсуждался на совещании, которое проводил в Хабаровском крае вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он пообещал поддержать верфи.

Локализация и субсидии

Чтобы минимизировать риски с рабочей силой, нужно вкладываться в оборудование и технологии. Есть много программ по поддержке такого развития, но требования в них слишком жесткие, тот же механизм лизинга нуждается в совершенствовании, считают судостроители.

Сергей Митин, комментируя эту тему, заявил, что готов организовать диалог с Минпромторгом для обсуждения инструментов поддержки.

Говорилось также о возможности участия верфей в ТОР и свободном порте Владивосток, о стоимости электроэнергии.

Представители рыбного бизнеса уже ставили вопрос о требованиях, которые постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719 определяет для признания судна построенным на отечественной верфи. О том, что российская промышленность пока не готова к таким жестким рамкам, говорят и судостроители.

Есть вопрос и с финансовым сопровождением проектов. Николай Болгар предложил создать отдельную структуру для обеспечения банковских гарантий, кредитов для строительства рыбопромысловых судов.

Обсуждались и субсидии на приобретение краболовного флота в рамках проекта «где ловим, там и строим», которые предложили ввести вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев. Их инициативу одобрил президент Владимир Путин. Участники встречи отметили, что механизмы компенсаций можно продумать не только для судовладельцев, но и для верфей.

Сергей Митин напомнил об активном использовании субсидий для развития отечественного сельского хозяйства. Эдуард Климов отметил, что в результате аукциона из отрасли изъяты очень серьезные средства. Возможно, разумно было бы направить это финансирование на поддержку дальневосточных заводов, которые будут участвовать в обновлении флота, раз уж государство заявляет о такой цели, отметил представитель общественного совета.

Fishnews