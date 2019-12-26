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Транспортный рефрижератор у берегов Приморья

Транспортный флот попросили подождать

Транспортные рефрижераторы пока не войдут в перечень типов судов, при строительстве которых государство будет субсидировать до 30% капитальных затрат. Тем не менее Росрыболовство рассчитывает вернуться к этому вопросу в следующем году.

Проект постановления правительства о субсидировании до 30% капитальных затрат на обновление рыбопромыслового флота, разработанный Росрыболовством и Минпромторгом, не затронет перевозку рыбы. Ранее предполагалось, что меры господдержки помимо средне- и малотоннажных судов будут распространяться на суда для аквакультуры и транспортные рефрижераторы. Однако теперь последнюю категорию исключили из проекта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, такое решение Росрыболовство объясняет желанием ускорить введение мер поддержки хотя бы для средне- и малотоннажного флота. «Чтобы постановление само по себе уже можно было выпустить, и поскольку у Минпромторга было достаточно много вопросов, мы решили пока этот вопрос отложить», – рассказал журналистам руководитель федерального агентства Илья Шестаков. Он добавил, что этот вопрос требует дальнейшей проработки, и ведомство намерено к нему вернуться в 2020 г.

«Есть ряд определенных вопросов, на которые, к сожалению, мы не смогли дать исчерпывающую аргументацию. Он связан и с объемами перевозки рефрижераторов, и с необходимостью мер такой поддержки», – уточнил глава Росрыболовства.

По его словам, решение отложить вопрос со строительством транспортных рефрижераторов связано в том числе с небольшим объемом финансирования, которое пока выделяется на программу субсидирования. «Это порядка 500 млн рублей – распылится на все три направления, поскольку там еще были суда для аквакультуры, – отметил Илья Шестаков. – Поэтому надо хотя бы начать точечную работу».

Fishnews

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НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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