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Произведенная в Китае рыбопродукция

Выращенная рыба из Китая попала под запрет

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции аквакультуры из КНР. Под запрет попали угорь, тиляпия, форель, осетр, ряд видов креветок.

С 14 по 27 декабря специалисты российского ветеринарного ведомства провели инспекцию акваферм Китая. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, проверка выявила многочисленные нарушения, связанные с недостаточным контролем за безопасностью продукции, риском незаявленного применения лекарственных средств и гормональных препаратов, отсутствием или недостаточной эффективностью системы прослеживаемости. Кроме того, обнаружилось отсутствие контроля за хранением рыбопродукции и сырья: на предприятиях нашли товар 2013 г. выпуска, рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре обратили внимание, что недостаточная эффективность контроля китайскими коллегами подтверждается данными госмониторинга.

«В 2019 году опасная в ветеринарно-санитарном отношении рыбопродукция, в том числе продукция аквакультуры, выявлялась более 40 раз. В структуре обнаружений преобладают тяжелые металлы: ртуть, кадмий, мышьяк. О всех выявленных фактах Россельхознадзор направлял соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако, как показала инспекция, расследования причин нарушений компетентным органом КНР не проводилось», – заявили в пресс-службе.

Ведомство отмечает, что действующая в Китае система экспортной ветеринарной сертификации не предусматривает физического контроля продукции компетентным уполномоченным органом при отгрузке с предприятия. В результате невозможно гарантировать, что поставляемый в Россию товар выработан именно на заявленном предприятии и соответствует требованиям безопасности.

В итоге с 9 января 2020 г. ведомство вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции аквакультуры со всех предприятий КНР. Мера распространяется на угря, тиляпию, осетра, форель, креветок (за исключением Pandalus borealis, Sclerocrangon salebrosa, Pandalus latirostris, Pandalus montagui, Pandalus goniurus), а также на мороженые смеси (морские коктейли), содержащие эти гидробионты.

Fishnews

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НазадМетки: КНРаквакультуракитайроссельхознадзорфорель
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