14 января 2020 года

«Паллада» одолела треть кругосветки

Учебный парусник «Паллада» прошел треть пути кругосветной экспедиции – более 9 тыс. морских миль. На борту набирает обороты курсантская спартакиада.

Судно держит курс в чилийский порт Вальпараисо. Планируемое время прибытия - 28-29 января, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальрыбвтуза.

Курсанты заняты судовыми работами, вахтами и учебой, попутно играют авралы.После рабочего дня ребята спешат на верхнюю палубу тренироваться для соревнований, которые проходят раз в два дня.

После того как сборная команда грот-мачты одержала победу в жиме на брусьях, курсанты с других мачт решили взять реванш. Команда фока стала первой в подтягивании на перекладине, а бизань-мачты – в отжимании от палубы. По общим очкам курсанты грота впереди.

Уже определены фавориты в жиме на брусьях (43 раза), подтягивании на перекладине (29 раз), отжимании от палубы (99 раз). Впереди жим гири и перетягивание каната. Итоги спартакиады, стартовавшей 5 января, подведут ко Дню защитника Отечества.

Кругосветка «Паруса мира» посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Паллада» стартовала 1 ноября из Владивостока. Барки «Седов» и «Крузенштерн» выдвинулись из Калининграда 8 декабря.

В точке, максимально приближенной к Антарктиде, три парусника совершат совместное маневрирование и примут участие в 200-мильной регате. После этого начнется второй этап экспедиции, посвященный Великой Победе. За время плавания суда посетят более 40 портов Северной и Южной Америки, Африки, Азии, Европы и Океании.

Fishnews