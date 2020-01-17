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Рыбинспекторы будут проверять регистрацию сетей прямо на водоеме

Любители рыбалки не спешат ставить сети на учет

Росрыболовство поручило своим теруправлениям активнее убеждать рыбаков-любителей регистрировать сетные орудия лова. Наличие такой регистрации инспекторы будут проверять прямо на водоеме.

С 1 января вступили в силу положения закона о любительском рыболовстве, вводящие обязательную регистрацию и маркировку любых сетных орудий лова и ограничивающие их применение на территории России. Однако на практике рыбаки пока не спешат обращаться с заявлениями для регистрации сетей.

Ситуация с сетными орудиями лова обсуждалась на совещании, которое 16 января провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. «Наша задача на текущий год, с одной стороны, – обеспечение прав рыбаков-любителей, с другой – наведение порядка на водоемах и легализация всех сетных орудий лова, которые используются при любительском рыболовстве там, где это разрешено. Надо максимально интенсивно проводить разъяснительную кампанию», – отметил замглавы федерального агентства.

Он поручил теруправлениям Росрыболовства активнее работать с региональными властями и СМИ для информирования граждан об изменившихся нормах закона и о необходимости регистрации сетных орудий лова.

По информации ведомства, инспекторы должны будут проверять регистрацию сетей непосредственно на водоеме. При этом рыбаку-любителю придется предъявить удостоверяющий личность документ, так как сетное орудие лова запрещено передавать другим людям.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, пока в большинстве регионов, где разрешается рыбачить сетями, заявки подают немногие. Наиболее активно регистрация идет в Магаданской области, а также в республиках Коми и Карелия.

По итогам совещания Василий Соколов поручил утвердить форму подачи одного заявления сразу на несколько орудий лова при условии подробного описания параметров каждого из них. Все теруправления также обязаны обеспечить максимально широкое оповещение граждан о требованиях законодательства.

Fishnews

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НазадМетки: магаданская областьросрыболовство
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