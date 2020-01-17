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Тушение пожара на «Петре Житникове». Фото предоставлено Владимиром Бардыком

Прокуратура сообщила о принятых мерах по «Житникову»

Дальневосточная транспортная прокуратура рассказала о мерах, принятых после пожара на плавбазе «Петр Житников». По информации ведомства, компания-судовладелец устранила нарушения, занятия проведены с инспекторами портового контроля, теруправления Росрыболовства готовят внеплановые выездные проверки.

Возгорание тары на плавбазе «Петр Житников» (владелец – холдинговая компания «Дальморепродукт») произошло 23 сентября, когда судно находилось на расстоянии около 40 миль от острова Итуруп. Потушить пожар удалось только 30 сентября, погибших и пострадавших не было, разлива нефтепродуктов тоже удалось избежать.

По факту происшествия Дальневосточная транспортная прокуратура провела проверку на соблюдение законодательства о безопасности мореплавания.

Судовладелец

«Установлено, что вопреки правилам пожарной безопасности на судах гофротара для упаковки готовой продукции хранилась в не приспособленном для этих целей помещении, что привело к возгоранию в крабовом цехе», – рассказали Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

Приморский транспортный прокурор внес представление в адрес директора «Дальморепродукта». Акт реагирования рассмотрен, нарушения устранены, отметили в ведомстве. Кроме того, по постановлению прокурора капитан-директор плавзавода привлечен к административной ответственности и оштрафован по статье 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте).

Порты

Также прокуратура сообщает о ненадлежащей реализации полномочий должностными лицами служб капитанов морских портов при оформлении отходов судов. «Например, капитан морского порта Находка при осмотре плавбазы «Петр Житников» несоблюдение требований пожарной безопасности не выявил. Капитан морского порта Владивосток, несмотря на установление нарушений требований пожарной безопасности на судах, дела об административных правонарушениях не возбуждал», – говорится в пресс-релизе.

В связи с этим транспортные прокуроры вынесли представления капитанам обоих морских портов. «По результатам их рассмотрения с инспекторами государственного портового контроля проведены занятия, на которых дополнительно изучены порядок осмотров судов и составления протоколов об административных правонарушениях», – сообщает надзорное ведомство.

Теруправления

Также прокуратура установила ненадлежащее исполнение обязанностей Сахалино-Курильским и Приморским территориальными управлениями Росрыболовства. «В нарушение требований Кодекса торгового мореплавания инспекторы управлений, несмотря на значительное количество поднадзорных судов рыбопромыслового флота, мероприятия по контролю за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания в районах промысла проводили формально, лишь в виде документарных проверок. При наличии оснований, в том числе в связи с транспортными происшествиями, внеплановые выездные проверки судовладельцев не организовывали», - отметили в пресс-службе.

Заместитель дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям теруправлений. По информации надзорного ведомства, для устранения нарушений с инспекторским составом организовали совещания, на основании произошедших аварийных случаев с рыбопромысловыми судами в Дальневосточную транспортную прокуратуру направлены заявления о проведении внеплановых выездных проверок, которые согласованы.

Следователи продолжают работу

Также на контроле транспортной прокуратуры находятся результаты процессуальной проверки следственных органов по факту пожара. Правоохранители устанавливают признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и статьи 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Fishnews

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