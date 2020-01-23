23 января 2020 года

ОСК попросят объяснить задержку с переоснащением верфей

Сенаторы раскритиковали неготовность дальневосточных предприятий ОСК к заказам на краболовные суда. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поинтересоваться у госкорпорации причинами бездействия по переоснащению заводов.

В рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации 22 января выступил глава Минвостокразвития Александр Козлов. Он отметил, что Дальнему Востоку не хватает современных судов – рыболовецких, краболовных, паромов, танкеров, ледокольного класса. «Флот старый, надо обновлять. В регионе сегодня действует 21 судостроительное предприятие. И мы хотим, чтобы большая часть заказов на суда пришла именно на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с нашими верфями», – подчеркнул министр.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в первую очередь таких заказчиков государство видит в рыбной промышленности. «Для этого и комплекс мер: субсидирование строительства судов рыбопромыслового флота, инвестиционные квоты, крабовые аукционы, за счет которых будут строиться суда-краболовы. По сегодняшним данным, 14 таких контрактов с нашими дальневосточными верфями уже заключено, а два еще в рассмотрении. Разрабатываем и дополнительный стимул, чтобы заказы на краболовы размещались на дальневосточных верфях», – рассказал Александр Козлов. При этом он признал, что многие судостроительные комплексы находятся в тяжелом финансовом состоянии, что особенно видно на примере Хабаровского края.

Первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин напомнил о планах до 2025 г. построить 78 судов, в том числе 25 краболовных и 18 рыбопромысловых – для Дальневосточного бассейна. По информации комитета, пока договоренности о строительстве краболовов достигнуты только с двумя предприятиями региона – Хабаровским судостроительным заводом и «Восточной верфью» в Приморье.

«Очень проблематично построить эти суда, если мы не начнем реконструкцию мощнейших судостроительных заводов. Прежде всего, Амурского завода. Специализированного, одного из крупнейших в мире, не только в России, – 98 подводных лодок построено, в том числе 57 атомных! Ни одного сегодня заказа ни на краболовы, ни на рыболовецкие суда нет. Если министерство не примет специальных решений и не будет постановления правительства по этому поводу, ничего не получится у нас», – представитель Новгородской области в СФ был категоричен.

Александр Козлов возразил, что на Амурском судостроительном заводе необходимо прежде всего решить проблему с обновлением производственных мощностей. Иначе себестоимость строительства делает верфь заведомо неконкурентоспособной. Пока ОСК не примет комплексный план, ситуация не изменится.

«Плюс надо с подводными лодками разобраться, которые там стоят, как в гараже, и занимают площади, которые как раз эти шесть краболовов, я с директором разговаривал, бы и вместили», – указал глава Минвостокразвития. Он добавил, что министерство неоднократно обращалось по поводу Амурского ССЗ в ОСК, но никаких решений до сих пор не принято.

«Здесь надо проявить вам министерскую волю, – отреагировала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. – Судостроительная корпорация – это же не государство в государстве. Это подчиненная правительству структура, она должна откликаться на злобу дня».

Спикер предложила заслушать ОСК по этому вопросу. «Почему они не шевелятся? Почему они ничего не делают, в том числе и в рамках поручения президента по конверсии?» – поинтересовалась Валентина Матвиенко и обратилась к коллегам и руководству Минвостокразвития с призывом «практически этим заниматься». По ее словам, к правительственному часу с ОСК, который запланирован в Совете Федерации на апрель, у госкорпорации уже должен быть готов ответ.

«У нас даже в статистике разногласия, – председатель СФ привела в пример разные данные у министерства и профильного комитета о количестве контрактов на постройку краболовов. – Потому соглашение – это еще не факт начала строительства. Проектов нет, верфи не готовы, стоимость не соответствует мировым ценам – выше… Много вопросов, которые требуют решения, технического переоснащения и так далее. Поэтому давайте предметно займемся этой темой вместе с судостроительной корпорацией», – подвела итог обсуждения Валентина Матвиенко.

Fishnews