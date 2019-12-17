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Добытчикам краба готовят субсидии на строительство флота

Краболовам приготовили правила поддержки

Минсельхоз представил проект правил предоставления субсидий компаниям, построившим суда для крабового промысла на верфях ДФО. Предусматривается, что воспользоваться механизмом смогут предприятия, которые купили на аукционе доли квот вылова крабов в инвестиционных целях.

За счет субсидий из федерального бюджета власти рассчитывают поддержать обновление флота и стимулировать размещение заказов на верфях Дальнего Востока. Проект постановления о правилах предоставления поддержки размещен на портале regulation.gov.ru.

Возмещать предлагается 20% от стоимости строительства судна (без учета НДС), но не больше 340 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Под стоимостью строительства судна при этом понимается стоимость, указанная в договоре между заказчиком и верфью, в том числе «стоимость договоров, заключенных российской организацией с поставщиками материалов, оборудования и услуг (при наличии)».

Планируется, что деньги будут предоставляться на основании соглашения между промысловой компанией и Минвостокразвития. В числе сведений, которые нужно будет предоставить в министерство для достижения договоренностей о поддержке, – информация о судне, сроках начала и завершения строительства, стоимости судна, реквизиты договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи крабов.

Субсидия будет предоставляться уже после того, как судно построено. Согласно проекту правил, для получения средств организация должна направить в Минвостокразвития ряд документов, в том числе заверенную подписантами копию акта приема-передачи судна заказчику; копию свидетельства о регистрации в Государственном судовом реестре, или Российском международном реестре судов, или Российском открытом реестре судов; копию платежных документов, подтверждающих оплату строительства.

Предполагается, что рыбопромышленникам потребуется и заключение о подтверждении строительства судна в России.

При этом проект правил предусматривает механизм, по которому заказчик будет отчитываться в Минвостокразвития о нахождении судна «в технически пригодном состоянии».

Планируется, что субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Напомним, что недавно Минпромторг и Минвостокразвития выпустили список предприятий, у которых должны запрашивать условия строительства судов для промысла крабов победители аукционов по дальневосточным лотам. В перечень вошли девять верфей в разных регионах ДФО.

Первые аукционы по распределению крабовых квот Росрыболовство провело в начале октября. По Дальнему Востоку было продано 25 лотов. Таким образом, предполагается, что в регионе будет построено 25 судов, хотя законодательство предусматривает и возможность размещения заказа на западных верфях.

На пресс-конференции 12 декабря зампредседателя правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что постановление о субсидиях планируется принять в ближайшие месяцы. «Думаю, что в течение пары месяцев мы его примем», – сказал вице-премьер – полпред.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
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