24 января 2020 года

В план спасения «Энигмы Астралис» вмешался циклон

Пожар на траулере «Энигма Астралис», по данным на 13:30 по владивостокскому времени, продолжается. Как только утихнет циклон, спасатели планируют отбуксировать судно к кромке льда, чтобы осмотреть подводную часть корпуса и заделать все отверстия ниже ватерлинии.

Траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Весь экипаж – 47 человек – был эвакуирован на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Вечером того же дня к аварийному судну подошел спасатель «Сибирский». Высадиться на борт «Энигмы Астралис» оказалось невозможно из-за высокой температуры и плохой погоды, 23 января спасатели начали пролив палубы. На месте горящее судно удерживается опущенным на дно тралом.

Как сообщил Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, на 13:30 по владивостокскому времени продолжается пожар в носовой части, выходит дым.

Поливать палубу горящего судна «Сибирский» продолжал весь день 23 января до наступления темноты. 24 января спасатели хотели взять «Энигму Астралис» на буксир и оттащить во льды, чтобы выполнить водолазное обследование подводной части корпуса и провести конвертовку судна. Но в планы опять вмешалась погода – циклон подошел на день раньше прогноза.

«Скорость ветра - до 18 м/с, высота волны - 3 м и больше. Пока «Энигма Астралис» стоит на прежнем месте, «Сибирский» находится рядом, штормует. Началось обледенение спасательного судна: температура понизилась до -8-10°C, когда «Сибирский» отбивает волна, на нем замерзает водная пыль, срывающаяся с барашков. С горящей «Энигмы Астралис» влага пока испаряется», - рассказал руководитель отряда.

По словам Владимира Бардыка, как только непогода утихнет, спасатели приступят к сложной и опасной процедуре – будут резать ваера, брать горящее судно на буксир и тянуть его на север, к кромке льда. Там планируется осмотреть корпус «Энигмы Астралис» и загерметизировать кингстоны и все остальные конструктивные отверстия ниже ватерлинии. Дальнейшую буксировку «Сибирский» выполнять не будет – он не может покинуть промрайон.

Fishnews