24 января 2020 года

В отрасли ожидают продолжение «крабовых войн»

В нынешних условиях можно ожидать «второй серии» борьбы за доступ к биоресурсам, прокомментировал рыбопромышленник Дмитрий Пашов ситуацию с Олегом Каном. Между тем стало известно, что суд отказал в аресте сахалинского предпринимателя.

23 января Следственный комитет РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве ходатайствует о заочном аресте рыбопромышленника Олега Кана, после чего он будет объявлен в международный розыск.

Такая ситуация позволяет ожидать продолжения борьбы за доступ к промыслу, считает его коллега по бизнесу Дмитрий Пашов. При этом он обратил внимание: несмотря на то, что Следственный комитет на всю страну уже объявил Олега Кана преступником, такие выводы – прерогатива суда.

«Все, что произошло вчера, я думаю, это «вторая серия», - прокомментировал рыбопромышленник заявление Следственного комитета.

Он напомнил, о событиях двухлетней давности: тогда появилась анонимная записка с идеей крабовых аукционов. Профессиональное сообщество выступило против такого перераспределения ресурсов, причем это было подкреплено позицией президиума Госсовета, результатами работы отрасли.

«Динамично отрасль начала развиваться, начала раскрываться, начала обеляться. И в принципе все было довольно-таки положительно. Ну, что-то, как говорится, пошло не так», - отметил Дмитрий Пашов. Для того чтобы создать аукционам положительный информационный фон, и потребовался «образ врага», полагает предприниматель.

Была серия передач на центральных телеканалах, обыски, до сих пор проходят допросы. Арест бывшего зампреда правительства Сахалинской области Игоря Быстрова, который несколько лет назад курировал в регионе рыбную отрасль и занимался проектом рыбокомбината «Островной», тоже часть этой цепочки, считает Дмитрий Пашов.

По его мнению, теперь может последовать дальнейший передел, ведь еще остались не разыгранные на торгах крабовые квоты, а также другие виды водных биоресурсов. Профессиональная общественность по-прежнему выступает против, потому что считает, что исторический принцип – основа бизнеса, база для развития, заявил рыбопромышленник.

«Поэтому я думаю, что скоро мы увидим очередные кинофильмы, так сказать, прессинг будет проходить», - добавил он.

Дмитрий Пашов выразил надежду, что будет объективное расследование, правоохранительные органы и суды не будут инструментом для достижения частных интересов.

Как стало известно Fishnews, Центральный районный суд Хабаровска 24 января отказал в заключении Олега Кана под стражу.

Fishnews