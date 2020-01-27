27 января 2020 года

На Сахалине продумывают, как привлечь суда в российские порты

Руководство Сахалинской области заявило о планах по созданию логистического хаба. Обсуждается и идея создания рыбной биржи: здесь прежде всего нужно обратить внимание на создание комфортных условий для оформления судов, считают в региональном агентстве по рыболовству.

Инвестиционная программа Сахалинской области предусматривает реализацию 10 масштабных проектов. Цель – создание в регионе высокотехнологичных рабочих мест, привлечение российских и зарубежных инвестиций, решение других задач по социально-экономическому развитию области. Об этом руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко рассказал на пресс-конференции, организованной Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одна из задач – создание логистического хаба Северного морского пути. «В рамках этого проекта планируется построить складские помещения, контейнерный терминал, реконструировать гидротехнические сооружения», – сообщил глава регионального ведомства.

С этим связан проект рыбной биржи. Ее создание – это обеспечение не только необходимой инфраструктуры, но и комфортных условий для оформления рыбопромысловых судов. «Ускорение процессов этих, упрощение процедур пограничного, таможенного, ветеринарного и других видов контроля», – перечислил основные направления Иван Радченко.

Сейчас идет проработка вопроса. «Задача поставлена – мы сейчас работаем над ней», – отметил он.

Внимания требует и создание гидротехнических сооружений. «Мы это понимаем, в том числе ведем переговоры с правительством Сахалинской области, говоря о том, что нужно выделять дополнительные финансирование, для того чтобы привести в надлежащее состояние гидротехнику везде – в Корсакове, в Невельске, в Холмске, в Поронае», – прокомментировал президент АРСО Максим Козлов.

Fishnews